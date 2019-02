Stralsund

Der Chef des Stralsunder Bauamtes, Ekkehard Wohlgemuth, hält eine Interessenkollision bei Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) im Zuge der Debatte um die geplante Rodung und Bebauung eines Grundstückes in Andershof für ausgeschlossen. „Der Oberbürgermeister hat im Vorfeld erklärt, dass er an diesem Verfahren vorsorglich nicht mitwirken wird. Dem entsprechend ist er nicht tätig geworden“, sagte Wohlgemuth während der Sitzung der Bürgerschaft am Donnerstag. Die wiederholte Nachfrage der Grünen-Bürgerschaftsmitglieder Jürgen Suhr und Arnold von Bosse, ob der mögliche Interessenkonflikt vorab schriftlich fixiert beziehungsweise die Kommunalaufsicht des Landkreises informiert wurde, ließ Wohlgemuth unbeantwortet. Badrow selbst hielt sich, abgesehen von wenigen Zwischenbemerkungen, während der folgenden Debatte, zurück. Der Oberbürgermeister hatte im Dezember gegenüber der OZ gesagt: „Ich hänge mich da nicht rein“ – aber ein schriftlich aufgesetztes Mitwirkungsverbot seinerzeit für unnötig erachtet.

Badrow wird in Zusammenhang mit der geplanten Bebauung des 1,3 Hektar großen Areals an der Greifswalder Chaussee vorgeworfen, aufgrund einer geschäftlichen Beziehung seiner Ehefrau Sandra Badrow mit dem Investor und Eigentümer der Fläche, Fred Muhsal, befangen zu sein. Muhsal und Sandra Badrow sind laut der Wirtschaftsauskunft Creditreform seit mehr als einem Jahr Gesellschafter des gemeinsamen Pflegedienstes Kleeblatt, der seinen Firmensitz auf dem Nachbargrundstück der umstrittenen Waldfläche hat. Laut einem ersten Entwurf des Bebauungsplans mit der Nummer 67, der sich über die Waldfläche erstreckt, plant Muhsal darauf auch den Bau einer Seniorenwohnanlage, die das Geschäftspotenzial des Pflegedienstes auf einen Schlag vergrößern könnte. Sandra Badrow ist zugleich Geschäftsführerin von Kleeblatt. Das Gebäude, in dem die Firma ihren Hauptsitz hat, gehört Muhsal zufolge ihm und CDU/FDP-Fraktionschef Ronald Zabel je zur Hälfte.

OB Badrow versucht zudem seit geraumer Zeit, das Landeswaldgesetz, durch das das Waldstück in Andershof bisher geschützt ist, zu lockern. Mit diesen Aktivitäten würde Wohlgemuth zufolge aber nicht das Ziel verfolgt, Planungsziele einzelner Bebauungspläne durchzusetzen. „Das betrifft nicht nur die Entwicklung neuer Baugebiete, sondern auch Gewerbeflächen in rechtskräftigen Bebauungsplänen, deren Bebaubarkeit durch den Aufwuchs von Sträuchern und Gehölzen in Frage gestellt ist“, betonte er.

Nach seinen Angaben habe die Stadtverwaltung ohnehin nicht zu prüfen, ob ein Mitwirkungsverbot in der Person des Oberbürgermeisters vorliegt. Wohlgemuth: „Es handelt sich um eine Beamtenpflicht, das heißt: Jeder Beamte muss für sich selbst prüfen, ob er einem Mitwirkungsverbot nach Paragraf 24 der Kommunalverfassung MV beziehungsweise Paragraf 20 Landesverwaltungsverfahrensgesetz unterliegt und sich entsprechend verhalten.“ Sollte es zu einer derartigen Konstellation kommen, „würden wir uns automatisch an den ersten oder gegebenenfalls zweiten Stellvertreter des Oberbürgermeisters wenden“. Grünen-Fraktionschef Suhr sagte dagegen, dass es bereits im Jahr 2017 eine OB-Beratung gegeben habe, bei der die Pläne in Andershof Thema waren.

In der folgenden Debatte stellte sich CDU-Mann Zabel demonstrativ auf die Seite des Bürgermeisters und übte Kritik an den Äußerungen der politischen Konkurrenz und der Berichterstattung der OSTSEE-ZEITUNG. Beide zielten darauf, einzelne Personen durch Unterstellungen und Verdächtigungen zu diskreditieren. Vertreter von Grünen und SPD verteidigten daraufhin die Pressefreiheit. Die Medien müssten unabhängig berichten können.

Benjamin Fischer