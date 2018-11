Stralsund

Für Manche steht nichts so sehr für den Herbst, wie bunte Blätter und Kürbis schnitzen. Andere denken über ihn, als den nervigen, trüben Übergang bis zur Weihnachtszeit. Die kalte Jahreszeit ist schon wieder voll im Gange und mit ihr kommt Wind und Regen. Das Wetter lädt gerade dazu ein, die stürmischen Tage im warmen Haus zu verbringen. „Ich freue mich darauf, mich einfach mal wieder im Haus zu verkriechen. Dann kuschel ich mich auf meiner Couch ein, trinke einen heißen Tee und schaue einen Film“, schwärmt Bentje Bornath (20). Dabei gibt es so viele Sachen, die man selbst bei Wind und Wetter draußen machen kann.

Noch einmal wie ein Kind fühlen

Denn der Herbst ist die perfekte Jahreszeit, um sich mal wieder wie ein Kind zu fühlen. Durch Regenpfützen hüpfen, Kastanien sammeln, dem Wind hinterher jagen und den Drachen auf der Wiese steigen lassen. Klar hat sich unser Bild von Aktivitäten im Freien mit zunehmendem Alter gewandelt, aber: „Ich springe heute noch gerne durch Pfützen und Blätterhaufen. Das macht immer Spaß, egal wie alt man ist“, erzählt Anne Krohn (34) aus Stralsund. Wenn man dann genug vom Spielen hat, ist ein Kakao genau das Richtige, um sich wieder aufzuwärmen.

Das richtige Outfit macht’s

Wenn man so viel Zeit draußen verbringt, stellen Wind und Regen die Kleidung so richtig auf den Prüfstand. Dann ist es umso wichtiger, dass man in jedem Fall warm und kuschelig angezogen ist. „Ich finde das Wetter im Herbst zwar nicht so berauschend, aber ich liebe es, mich dafür anzuziehen. Mir gefallen die herbstlichen Farben einfach besser, und ich freue mich in jedem Jahr wieder darauf, dicke Pullover anzuziehen“, sagt Anastasia Batt (23) mit einem breiten Grinsen. Ganz abgesehen vom kunterbunten Gummistiefel-Angebot, das nur darauf wartet, im Herbst getestet zu werden. Und wenn einen das Wetter doch mal auf dem falschen Fuß erwischt hat, gibt es nur eine Lösung: Die Erkältung aussitzen! „In diesem Herbst war ich schon zwei Wochen lang krank. Irgendwann hat man auch einfach genug vom ständigen Rumsitzen und Nichtstun “, resümiert Andy Gahler (19) vom letzten Monat. „Jetzt freue ich mich einfach nur auf den Weihnachtsmarkt Ende November“.

Rosa Ahrenberg