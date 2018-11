Stralsund

Dumm gelaufen: Weil sie des Diebstahls verdächtigt werden, ist gegen drei Männer ein Haftbefehl beantragt worden.

Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund sind am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr über einen Diebstahl im Tribseer Center an der Rostocker Chaussee informiert worden, bei dem drei Tatverdächtige von einem Ladendetektiv beobachtet und gestellt worden sind.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen begaben sich mindestens zwei männliche Personen in den Einkaufsmarkt des Centers und steckten diverse Artikel aus den Regalen in mitgeführte Taschen, ohne diese beim Verlassen des Kassenbereiches zu zahlen. Der Detektiv, der das Geschehen beobachtet hatte, sprach zunächst einen der Männer (42 Jahre) an und führte ihn in das Büro des Marktes. Ein zweiter Täter (38 Jahre) wollte den Markt ebenfalls etwas später mit gefüllten Taschen verlassen, ohne zu bezahlen. Auch er wurde von dem Detektiv angesprochen und in das Büro geführt, in dem bereits die Beamten warteten. Ein vermutlich dritter Täter (30 Jahre), der allerdings ohne Tasche unterwegs war, wurde von weiteren Beamten aufgegriffen, um eine mögliche Beteiligung zu überprüfen. Der Wert der Ware, die vermutlich gestohlen werden sollte, liegt bei 1000 Euro.

Anschließend erfolgte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stralsund die vorläufige Festnahme der Tatverdächtigen. Am Mittwoch entschied die Staatsanwaltschaft, einen Haftbefehl beim Amtsgericht in Stralsund gegen die Tatverdächtigen zu beantragen. Die Vorführung bei dem Haftrichter des Amtsgerichtes dauert derzeit an.

Miriam Weber