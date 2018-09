Stralsund

Sie sind fantastische Geschichtenerzähler – und sie erzählen die Geschichten ihrer Häuser, die sie maßgeblich mitgestaltet haben. Angelika und Anton Werner und Josef Wycisk aus Stralsund haben die Käthe-Rieck-Urkunde erhalten. Damit ehrt die Hansestadt besondere Leistungen in der Denkmalpflege und zum Erhalt der Stralsunder Altstadt.

Was ist das Besondere an diesen Hauseigentümern? Anton und Angelika Werner und Josef Wycisk haben nicht nur Häuser durch den Kauf und die Sanierung gerettet, sondern sie machen sie auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Das sei ein wesentlicher Grund für die Auszeichnung, wie Bauamtsleiter Ekkehard Wohlgemuth erklärt. Die Bauherren haben nicht nur dazu beigetragen, Denkmale zu retten, sondern auch „die Öffentlichkeit an der Schönheit der Häuser teilhaben lassen und immer wieder Einblicke in den beeindruckenden Innenraum und in den privaten Innenhof ermöglicht.“

„Es hat auch etwas damit zu tun, dass man stolz ist auf das, was man geschaffen hat“, sagt Anton Werner. Gemeinsam mit seiner Frau Angelika lebt er seit Ende 2001 in der Mönchstraße. Immer wieder öffnen die beiden Musiker ihr Haus für Besichtigungen und zeigen dabei gern den idyllischen Hof, laden zu den mittlerweile etablierten und beliebten Hauskonzerten in das so aufwändig sanierte und restaurierte Giebelhaus ein. Die Werners hatten sich anfangs viele Gedanken darüber gemacht, wie es bei den Menschen wohl ankommt, wenn sie ihr Haus öffnen. „Aber die Reaktionen waren durchweg positiv“, schaut Angelika Werner zurück.

Ein paar Straßen weiter steht in einem Haus in der Frankenstraße ebenfalls die Tür für Besucher offen. Dort hat Josef Wycisk, ein Stralsunder Urgestein, mit seinem Haus fast ein Museum geschaffen. Und das sollen die Stralsunder und die Gäste sehen dürfen. „Ich habe so viel investiert“, erzählt er und fügt halbernst hinzu: „Badewannen voll Schweiß und eimerweise Tränen – vor Wut und Schmerzen.“ 1970 hatte Josef Wycisk das Giebelhaus mit der großen Diele erworben und intervallmäßig saniert. Gern erzählt er davon, dass sein Haus Anfang der 90er-Jahre für Techno-Partys genutzt wurde, dass es immer wieder als Filmkulisse diente und auch die Ortsgruppe der SPD dort zeitweise ihr Domizil hatte. Heute freue er sich darüber, wenn die Menschen ins Haus kommen und über die zahlreichen Schätze staunen, die der Hausherr im Laufe der Jahre gesammelt hat.

Die Preisträger sind sich darin einig, dass die Urkunde eine unglaubliche Wertschätzung ist.

