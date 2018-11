Stralsund

Vielfalt beim Bau: Bei der diesjährigen Verleihung des Koggensiegels haben sich die Mitglieder des Bürgerkomitees „Rettet die Altstadt“ für drei komplett unterschiedliche Objekte entschieden. Damit ehrt das Komitee „besonders wertvolle Beiträge von privaten Bauherren zur Sanierung der Altstadt“, wie Peter Boie, Vorsitzender des Bürgerkomitees, erklärt. Neben der Langenstraße 3 werden künftig die Gebäude in der Frankenstraße 47 und der Priegnitz 2 das Siegel tragen.

Pionierleistung prämiert

Ein bisschen verwirrt sei er schon gewesen, als er von der Ehrung gehört habe, sagt Wolf Thormeier, der gemeinsam mit seiner Frau Swanhild das Koggensiegel für die Sanierung der Langenstraße 3 erhalten hat. „Immerhin ist es fast auf den Tag 25 Jahre her, dass wir hier eingezogen sind“, schaut er zurück und fügt mit einem Lachen hinzu: „Mittlerweile ist schon wieder der Charme des Gelebten im Haus. Man könnte schon wieder über eine Frischekur nachdenken.“ Doch Peter Boie erklärt, dass man mit der Ehrung eine Pionierleistung prämieren wolle, da die Langenstraße 3 eines der ersten fertig sanierten Häuser in der Stralsunder Innenstadt war.

Die älteste Werbeschrift der Stadt

„Wir haben während der Sanierung im Keller eine Brandwand aus dem Mittelalter entdeckt“, erinnert sich Restaurator Wolf Thormeier. „Der Umbau zu dem Haus, wie wir es kennen, erfolgte 1851 durch den Schuhmachermeister Carl Engelbrecht.“ Natürlich sei es der Anspruch der Familie gewesen, möglichst viel Historisches zu finden und zu erhalten, sagt Thormeier. „Wir haben vermutlich die älteste Werbeschrift der Stadt an unserem Haus.“ Auch die Hausnummer aus dem Jahr 1875 gehört vermutlich zu den ältesten. Während einst drei Wohnungen in dem Haus waren, lebt Familie Thormeier heute dort allein.

Schmuckstück nach langer Wartezeit

Komplett anders liegen die Dinge bei der Frankenstraße 47, die erst im September dieses Jahres fertig gestellt und bezogen wurde – von den 16 Mitarbeitern des Mecklenburgischen Ingenieurbüros für Verkehrsbau (MIV). Jahrelang hatte das Haus leer gestanden und ein trauriges Dasein gefristet, es verfiel zusehends. Bis das MIV sich aufraffte und die Frankenstraße 47 erwarb. „Anfangs gab es hier nur ein einziges Stangen-Wirrwarr, das als Sicherung des Hauses vom Boden bis zur Decke reichte. Man konnte von unten nach ganz oben durchschauen“, sagt Jörg Wetzel vom MIV. Im Frühjahr 2017 ging es dann mit den Bauarbeiten los und nun haben die Mitarbeiter sowohl im Haupthaus als auch im Kemladen Büroräume auf 360 Quadratmetern bezogen. „Bei der Fassadengestaltung haben wir uns an die historischen Vorlagen gehalten und auch die Stuck- und Schmuckelemente sind nach historischem Vorbild wieder hergestellt worden.

Kleinod am Rande der Innenstadt

Über die Ehrung mit dem Koggensiegel freute sich außerdem Silke Rodemerk, Bauherrin des Hauses Priegnitz 2. Wie Architekt Jasper Hermann anmerkte, „ein Haus, das mit voller Breitseite nach Süden ausgerichtet ist“. Das zweigeschossige Eckgebäude zum Frankenwall ist in den Jahren 2016/17 saniert worden. Im Kern ist das Haus aus dem 19. Jahrhundert, aber von der Grundsubstanz sind nur noch die vier Außenwände vorhanden. „Die Herausforderung war, aus zwei Wohnungen ein Haus zu machen, mit einer Treppenerschließung im Innern“, erklärt der Architekt. Außerdem musste Licht in die hinteren Räume gebracht werden, was durch Lichtbänder in den Wänden und gläserne Türen erreicht wurde.

Zur Galerie Das Bürgerkomitee „Rettet die Altstadt“ hat drei Objekte in der Stralsunder Altstadt mit dem „Koggensiegel“ für besonders gelungene Sanierungen in der Altstadt ausgezeichnet.

Miriam Weber