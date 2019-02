Stralsund

In den Hort der Jona Schule in Stralsund ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlten Schubfächer eines Schreibtischs. Entdeckt wurde der Schaden, der auf über 300 Euro geschätzt wird, am frühen Montagmorgen.

Bereits in der Nacht zum Samstag wurde in der Stralsunder Sarnowstraße aus einem Pkw Skoda Skibekleidung gestohlen. Dazu hatten die Täter nach Polizeiangaben eine Scheibe des Autos zerschlagen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, das zur Aufklärung Taten beitragen könnte, sollte sich im Polizeihauptrevier unter der Telefonnummer 03183/ 89 00 melden.

Jens-Peter Woldt