Stralsund

Die Kripo in Stralsund ermittelt im Zusammenhang mit zwei Einbrüchen in Stralsund und bittet mögliche Zeugen um Hilfe. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verschafften sich die bisher unbekannte Täter im Zeitraum vom 8. bis zum 11. Februar gewaltsam Zutritt zu zwei Geschäften (Friseur-Salonn bzw. Physiotherapie), die sich in einem Aufgang der Lion-Feuchtwanger-Straße befinden.

Dort seien offenbar die Arbeitsplätze der insgesamt drei Geschäftsbereiche durchsucht und aus dem Wartebereich augenscheinlich ein Laptop sowie aus einer Kasse Bargeld entwendet worden, sagte eine Sprecherin der Inspektion. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zur Spurensicherung kamen die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund zum Einsatz. Im Rahmen der Ermittlungen bittet nun die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, sollte sich unter der Telefonnummer 03831/2 89 00 im Polizeihauptrevier Stralsund, melden.

Jens-Peter Woldt