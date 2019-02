Stralsund

Gesucht wird ein Ort in oder vor der Hansestadt möglichst mit einer bewaldeten Außenanlage. Auf der Suche danach ist einer der jüngsten Vereine der Hansestadt –„Wurzeln & Flügel“ heißt er. Erst im Januar war die Eintragung beim Amtsgericht perfekt. getragen wird der Verein von aktuell zehn Frauen – Stralsunderinnen zumeist – und Mütter im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Sie alle eint eine Idee: „Wir wollen einen Naturkindergarten etablieren“, sagt Carolin Theel vom Vereinsvorstand.

Mit der Vorstellung, einen Waldkindergarten als Alternative zu den bestehenden Kindereinrichtungen einzurichten, gingen die engagierten Frauen im Oktober an die Vereinsgründung. „Wir hatten uns gefunden, weil zwei Mütter in Devin für ihre ,Draußen-Bande’ mit Flugblättern Verstärkung gesucht hatten“, sagt Theel. Hier ging es bereits um das Thema, dass Kinder sich viel an der frischen Luft bewegen und alle ihre Sinne entfalten können.

„Die vorgefundene Situation in Stralsund bei den klassischen Kindergärten, war nicht immer einfach“, sagt die 28-jährige Grundschullehrerin. „Zum einen ist es schwer, einen Kita-Platz zu bekommen. Andererseits bieten sich oft zu wenig Alternativen. Einrichtungen, wie die Montessori-Kita oder die Kitas „Eden“ und „Mariakrone“, die solche anbieten, sind sehr stark nachgefragt.“

Was den Gründerinnen der Elterninitiative „Wurzeln & Flügel“ vorschwebt, sind glückliche Kinder, die sich so lange wie möglich spielend im Freien aufhalten und das Spielzeug dazu gewissermaßen in der Natur finden und kreativ nutzen.

Ein Vorbild dafür gibt es in der Region durchaus schon. So betreibt etwa die integrative Kindertagesstätte „ Hermann Greiner“ der SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen eine Waldkindergartengruppe in Hohenwieden. „Die Idee dafür ging gewissermaßen von interessierten Eltern aus und stieß bei uns auf offene Ohren“, sagt Kathrin Freimuth von der Kitaleitung. 15 Mädchen und Jungen ab dem Kindergartenalter und zwei Erzieherinnen verbringen hier ihren Alltag weitgehend im Freien. Für Wetterunbilden gibt es eine Schutzhütte und zum Schlafen Zelte. Alles, was die Kinder vor Ort brauchen, bringen sie per Bollerwagen in den Wald und nur bei Unwetter steht ihnen ein Ausweichquartier im SOS-Dorf zur Verfügung. „Die Nachfrage nach dieser Art Kinderbetreuung ist durchaus stabil“, sagt die Kindergärtnerin. Die Kita hat keine Probleme die Gruppe voll zu bekommen.

Für die Stralsunder Elterninitiative ist das derzeit noch Zukunftsmusik. „Wir stehen erst am Anfang, wollen die nächsten Schritte aber schnell angehen“, sagt Carolin Theel. Dazu gehören unter anderem das Kita-Konzept, die Finanzplanung und der Aufbau einer eigenen Online-Seite. Da passte es gut, dass die Initiative die geeigneten Fachfrauen dazu in ihrer Mitte hat. Zudem müssen viele Gespräche geführt werden, mit dem Jugendamt aber auch zum Erfahrungsaustausch mit anderen Waldkitas. „Größte Herausforderung bleibt für uns aber der Standort“, so Theel. Aus ihrer Sicht wäre der grüne Dänholm ebenso geeignet, wie eine Waldrandfläche vor der Stadt. Wegen letzterer hat die Initiative bereits den Kontakt zum Forstamt Schuenhagen gesucht. Hier steht Forstamtsleiter Andreas Baumgart der Idee durchaus aufgeschlossen gegenüber. „In 14 Tagen haben wir dazu ein erstes Beratungsgespräch, sagt der Chef des Forstamtes.

Und die Idee vom Naturkindergarten hat schon erste Unterstützer gefunden. Einem Adventskalender hatten die Inhaber des Cafés „Südwest“ vor dem letzten Weihnachtsfest eine Spendenaktion zugunsten des Vorhabens angeschoben. Carolin Theel: „Für uns ist das eine große Hilfe, denn neben den organisatorischen Vorbereitungen muss unser Verein ja auch zugleich das Startkapital für den Waldkindergarten aufbringen.“

Wer mehr zum Thema erfahren möchte. Unter „Wurzeln & Flügel“ ist die Elterninitiative auch bei Facebook aktiv. Kontakt gibt es per E-Mail unter: wurzelnundfluegelhst@posteo.de.

Jörg Mattern