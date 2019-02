Stralsund

Der jüngste Nachwuchs im Stralsunder Meeresmuseum fällt vielleicht nicht in die Kategorie “putziges Tierbaby“, doch das Blaupunktrochen-Weibchen haben viele OZ-Leser schon ins Herz geschlossen. Noch bis Anfang nächster Woche kann online über den Namen abgestimmt werden, den das Tier tragen soll. Mehrere Hundert Menschen haben sich bislang an der Aktion beteiligt und mal ehrlich: Wann darf man schon mal Namensgeber für einen Fisch sein? Schließlich erhält auch im Meeresmuseum längst nicht jedes Tier so individuell behandelt.

„Natürlich bekommen Einzelgänger oder bestimmte Charaktertiere eher einen Namen als ein Schwarmfisch. Alle Fische mit Namen zu personalisieren ist bei der teils schwierigen Unterscheidbarkeit und vor allem der Anzahl an gehaltenen Fischen nicht möglich“, erklärt Mitarbeiterin Romy Kiebel.

Schon als Kind ein Einzelgänger

Das rund drei Wochen alte Tier macht derweil weiter seine ersten Schwimmversuche. Wobei es sich naturgemäß schon ziemlich gut zurechtfindet. Elterliche Fürsorge gibt es bei dieser Art ohnehin nicht. „Rochen werden voll entwickelt geboren. Sie leben mit dem Zeitpunkt der Geburt auf sich alleine gestellt“, erläutert Kiebel. Äußerlich sei das Tier auch nur an der Größe von einem ausgewachsenen Blaupunktrochen zu unterscheiden. Die Tiere werden bis zu 70 Zentimeter lang – inklusive Schwanz und der dazugehörigen Giftstacheln. Für Menschen ist ein Stich zwar ziemlich schmerzhaft, aber im Normalfall nicht tödlich. Allerdings gelten Blaupunktrochen auch nicht als aggressiv.

Am Anfang gibt es die Lieblingsspeisen

Einen Vorteil hat es dann aber doch, noch klein zu sein: die Auswahl der Speisen für das Rochen-Mädchen. „Die ersten ein bis zwei Tage fressen die Jungen noch nicht. Dann fangen sie an, alles auf Fressbarkeit hin zu untersuchen. Mit der Zeit erweitern die Jungen ganz von alleine ihr Nahrungsspektrum, aber anfangs bekommen sie gezielt, was sie am liebsten und besten fressen“, so Kiebel. Auf dem Speiseplan stehen Muscheln, Krebse, Fisch und Kalmar.

Für die Namensauswahl geht es jetzt also in den Endspurt – wie in Aquarien üblich, sollen Mutter und Tochter den gleichen Anfangsbuchstaben haben – das C. Unter den zahlreichen Leser-Vorschlägen hat die Redaktion die zehn beliebtesten zur Online-Abstimmung gestellt.

Carsten Schönebeck