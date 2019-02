Stralsund

Musik, das sei ein bisschen wie essen und schlafen. „Sie gehört einfach zum Leben dazu“, sagt Inkeri Beland. „Musik macht den Kopf frei.“ Inkeri Beland, Geigenspielerin und Ärztin, ist Teil des Enthusiastenorchesters Stralsund.

Das Orchester selbst gibt es bereits seit fünf Jahren. Es gründete sich aus einer Idee des einstigen Generalmusikdirektors des Theaters Vorpommern, Golo Berg, der Musikerin Friederike Fechner und der Musikdramaturgin Katja Pfeifer. Mittlerweile hat sich ein eigener Verein gegründet und das Orchester, das sich aus versierten Amateurmusikern und Profis zusammensetzt, hat bereits mehrere erfolgreiche Auftritte in der Vergangenheit absolviert.

„Mittlerweile haben wir einen Pool von etwa 30 Musikern, aus dem wir schöpfen können“, erklärt Carola Grün, 2. Vorsitzende des Vereins und im normalen Berufsalltag Lehrerin. „Trotz allem können wir noch Unterstützung gebrauchen“, wirbt die Cellospielerin. Vor allem Geigen-, Bratsche-, Oboe-, Fagott- und Kontrabassspieler werden gesucht. Denn nachdem es im vergangenen Jahr kein Konzert des Enthusiastenorchesters gegeben hat, soll nun wieder durchgestartet werden. „Am 22. Juni werden wir im Großen Haus des Theaters Vorpommern spielen“, sagt Carola Grün. Ende Februar sollen die Proben dafür beginnen. Das sei nicht immer ganz einfach, denn: „Wir sind Schüler, Berufstätige aus allen erdenklichen Richtungen, Studierende und Rentner“, sagt Inkeri Beland, Mitglied des Vereinsvorstandes. Also eigentlich alles Hobbymusiker. Da sei die Koordinierung mit den Probenterminen nicht ganz einfach. Vor den Konzerten selbst steht dann meistens noch eine etwas intensivere Probenzeit zusammen mit Profimusikern an. Denn das ist das Besondere am Enthusiastenorchester: Laien spielen gemeinsam mit Profis.

„Da wir kein eigenes Orchester stellen können, unterstützen uns Musiker des Philharmonischen Orchesters“, erklärt Carola Grün. „Wir bekommen vom Theater viel Unterstützung. Dazu gehören nicht nur die Musiker, sondern auch das Bereitstellen von Proberäumen und Bühnen und auch der organisatorische Ablauf bei Konzerten selbst wird vom Theater unterstützt. Und schließlich hat in diesem Jahr der erste Kapellmeister, Alexander Steinitz, die Leitung des Enthusiastenorchesters übernommen.“ Mit den Berufsmusikern zu spielen, habe viele Vorteile, sagt Inkerin Beland. „Zum einen ist Orchestermusik eine großartige Gemeinschaftserfahrung, zum anderen spielt man durch die Profis auf einem hohem Niveau und stellt auch hohe Ansprüche an sich selbst.“ Carola Grün ergänzt an dieser Stelle, dass es ein schönes Erlebnis sei, wenn man gemeinsam an etwas arbeitet und dann ein gutes Ergebnis dabei herauskommt. „Musik zu hören, ist zwar schön, aber selbst zu spielen, ist viel intensiver.“

Dass sich der Verein um die Vorstandsvorsitzende Annegret Kuwert gegründet hat, hat den Vorteil, dass auch kleinere Konzerte gegeben werden können. „Das muss dann nicht das komplette Enthusiastenorchester sein, aber wenn ein paar Musiker Zeit haben und Muße haben, sind kleinere Auftritte möglich“, sagt Carola Grün. „Wünsche und Ideen für Auftritte haben wir im Verein viele, aber da bedarf es manchmal eines Realitätschecks“, sagt Inkeri Beland mit einem Lachen. Trotz allem hat das Enthusiastenorchester Stralsund sich in diesem Jahr noch einen weiteren großen Auftritt vorgenommen. „Wir planen, das Weihnachtsoratorium unter der Leitung von Matthias Pech zu spielen,“ schaut Carola Grün voraus. Doch zunächst steht das 5. Konzert des Enthusiastenorchesters Stralsund im Juni im Vordergrund.

Interessierte Musiker können sich unter www.enthusiastenorchester-stralsund.de informieren und Kontakt aufnehmen.

Miriam Weber