Stralsund

In der Debatte um fehlende Taxis in der Nacht meldet sich jetzt Ex-Taxi-Chef Wolfgang Tornow zu Wort. Er fordert den Landkreis Vorpommern-Rügen dazu auf, die Betriebe zu zwingen, auch zu später Stunde wieder auf den Stralsunder Straßen unterwegs zu sein. „Aus meiner Sicht ist die Behörde dazu verpflichtet, einen Bereitschaftsplan zu erstellen. So ähnlich wie es auch bei Apotheken und Ärzten gemacht wird. Auch Taxiunternehmer haben eine Betriebspflicht, der sie nachkommen müssen“, sagt der 68-Jährige. Tun sie das nicht, sei das schlecht für das gesamte Gastgewerbe der Stadt. „Wenn keiner mit dem Taxi von der Kneipe nach Hause kommt, gehen die Leute gar nicht erst los“, sagt er.

Wolfgang Tornow war 26 Jahre Inhaber von „Hansa Funk-Taxi“, mit zuletzt elf Fahrzeugen eines der größten Unternehmen seiner Art in der Hansestadt. Ende 2017 hat er es verkauft und ist in den Ruhestand gegangen. Es wird heute unter dem gleichen Namen von seinem Nachfolger weiter betrieben.

Nur ein Taxi ist die ganze Nacht in Stralsund unterwegs

Wolfgang Tornow verweist auf das Personenbeförderungsgesetz in Deutschland. Darin steht, dass die zuständige Behörde die Unternehmer verpflichten kann, den eigenen Verkehr zu ändern - sofern es der Bedarf erfordert. Der scheint zumindest nachts in Stralsund nicht abgedeckt zu sein. Die OZ konnte nur ein Unternehmen finden, das nachts mit einem einzigen Fahrzeug im Stadtgebiet unterwegs ist. Der Stralsunder Hartmut Schröder hatte sich zuvor beklagt, für seine Gäste zu später Stunde trotz langer Telefoniererei kein Taxi mehr zu finden (die OZ berichtete).

Der Landkreis Vorpommern-Rügen, der für die Verteilung der Taxi-Konzessionen zuständig ist, will jetzt reagieren. „Wir müssen den tatsächlichen Bedarf ermitteln. Wenn der größer ist, als das, was derzeit abgedeckt wird, dann müssen wir uns mit den Taxiunternehmern zusammensetzen“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. Sollte das Gespräch zu keinem zufriedenstellendem Ergebnis führen, sei der Landkreis im Notfall bereit, eigenmächtig verpflichtende Dienstpläne zu erstellen.

Alexander Müller