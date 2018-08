Stralsund

Für viele Speedway-Fans ist das Rennen um den Ostsee-Pokal das Highlight des Jahres. Und das hat einen guten Grund: Kaum eine andere Veranstaltung kann auf eine so lange Tradition blicken. Und so freuen sich alle nun schon auf die 51. Auflage des Speedway-Klassikers am kommenden Wochenende. 16 Fahrer aus neun Länder kämpfen an zwei Tagen um die beliebte Trophäe.

So eine Zweier-Serie ist schon eine Rarität im deutschen Bahnsport. Und dennoch werden einige Bahnsport-Anhänger mit etwas Wehmut auf die guten alten Zeiten schauen, als das Rennen als Vierer-Serie ausgefahren wurde – einzigartig in Europa. Güstrow, Neubrandenburg und Rostock trugen Vorläufe aus, das Finale stieg traditionell immer in Stralsund. Dass die Speedway-Stadien damals voll waren, lag auch daran, dass die Topfahrer der Ostsee-Anrainer am Start waren. Schwere Zeiten brachen zur Wende an. Nacheinander stiegen die einstigen Veranstalter aus, so dass meist nur Stralsund als Rennort übrig blieb. Nur 2002 sprang Teterow mit ein. „Wir wollten dieses traditionelle Rennen nicht sterben lassen, deshalb haben wir das immer durchgezogen“, so Nordstern-Vorsitzender Torsten Berger und ergänzt: „Wir sind froh, dass wir mit Wittstock nun einen Partner gefunden haben, der den Klassiker gemeinsam mit uns durchzieht.“Das heißt: Der Auftakt zum 51.<TH>Ostsee-Pokal wird am Freitagabend in Wittstock erfolgen. Start ist dort um 20 Uhr. Viele Stralsunder Fans wird man dann in den Zuschauerreihen sehen. Samstag steht im Stralsunder Paul-Greifzu-Stadion der zweite und finale Renntag an. Um 17 Uhr soll hier das Signal zum ersten Lauf ertönen.

Den Organisatoren ist es gelungen, ein relativ ausgeglichenes Fahrerfeld zu verpflichten. „Kein Zuschauer will einen Grand-Prix-Fahrer sehen, der eine Runde vorweg fährt. Die Leute wollen spannende Rennen mit Überholmanövern“, so Klubchef Torsten Berger, der früher selbst viele Jahre um den Ostsee-Pokal mitgekämpft hat.

Am größten ist die deutsche Delegation. Angeführt vom Stralsunder Bundesliga-MannschaftskapitänTobias Busch, gehen auch Steven Mauer, Hannes Gast und die beiden für den MC Nordstern fahrenden Dominik Möser und Geert Bruinsma (der Holländer fährt mit deutscher Lizenz) sowie Maike Trzensiok an den Start. Zur dänischen Fraktion gehören Claus Vissing, Thomas Sörensen und Maja Aamand. Letztere ist übrigens die erste Frau, die an einem Ostsee-Pokal-Rennen teilnimmt.Aus Ungarn reisen Norbert Magosi und Roland Benkö an. Zdenek Holub, ebenfalls ein Stralsunder Liga-Fahrer, vertritt die Farben Tschechiens. Adrian Cyfer startet für Polen, Jaimon Lindsey steigt für Australien aufs Motorrad.

Mit Paolo Castagna, Sohn des ehemaligen SDtars Amando Castagna, ist auch ein Italiener im Feld dabei. Aus dem Stralsunder Bundesliga-Team kennen die Fans auch sicher Vadim Tarasenko, der für Russland dabei ist. Für den ukrainischen verband startet Viktor Trofimov, der Sohn des gleichnamigen Fahrers, der früher oft in Stralsund seine Runden drehte. Und endlich gibt es auch ein Wiedersehen mit Stas Melnyschuk. Der 25-jährige Ukrainer hatte zwar für Stralsund einen Bundesliga-Vertrag unterschrieben, kam aber in dieser Saison wegen seiner Schulterverletzung nicht zum Einsatz. „Bisher war das eine miese Saison für mich. Aber ich freue mich, dass ich wenigstens noch einmal in Stralsund fahren kann“, sagt der Ukrainer.

Sommer Ines