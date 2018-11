Stralsund

Am Stralsunder Rügendamm-Bahnhof ist am Freitag erneut ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen habe in einem Schuppen, der an den ungenutzten Bahnhof angrenzt, eine Matratze gebrannt. Das Feuer sei um 14.39 Uhr gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Leitstelle. Die Stralsunder Berufsfeuerwehr war mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort. Bereits gegen 15 Uhr war der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt, ob es sich bei dem Feuer um eine Brandstiftung gehandelt haben könnte.

Im oder am Rügendamm-Bahnhof sind in der Vergangenheit schon mehrfach Brände gemeldet worden. Einen Großbrand hatte es in dem Gebäude, das damals noch bewohnt war, im August 2014 gegeben. Der Schaden betrug damals 250 000 Euro.

Benjamin Fischer