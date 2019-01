Stralsund

Mehrere Dutzend Einsatzkräfte der Stralsunder Feuerwehr rückten am Mittwoch gegen 11 Uhr zum Industriegebiet am Hafen aus. Auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens Alba in der Dänholmstraße war ein Feuer ausgebrochen. Nach Aussage der Einsatzkräfte waren es Abfälle, die dort brannten. Das Unternehmen betreibt dort eine Abgabestelle und einen Lagerplatz für Metallschrott und Autobatterien.

Einsatz auch im Wohngebiet

Den Brand selbst hatten die Feuerwehrleute schnell unter Kontrolle. Die dichte Rauchsäule hatte sich rund eine halbe Stunde später wieder verzogen. Gegen 12 Uhr wurde ein Teil der Löschtechnik schon wieder zurückgebaut. Brandwache und Nachlöscharbeiten dauerten aber noch an. Die Brandursache ist noch unklar, akute Gefahr für Menschenleben habe nicht bestanden, hieß es vor Ort.

Weil am Gelände selbst nur eine Wasser-Quelle zur Verfügung stand, war eine Gruppe von Feuerwehrleuten auch im benachbarten Wohngebiet in der Hafenstraße im Einsatz, um ein Tanklöschfahrzeug mit Wasser zu versorgen.

Carsten Schönebeck