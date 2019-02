Velgast

In einer leerstehende Baracke in Velgast hat es am Montagabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich Personen gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und einen unbekannten Gegenstand angezündet.

Die Flammen griffen vom Fußboden auf die Decke über. Das Feuer wurde gegen 20 Uhr entdeckt. Die alarmierten Feuerwehren aus Karnin und Velgast mit insgesamt 30 Kameraden waren im Einsatz und konnten den Brand schnell löschen, ohne dass er schwere Zerstörungen zur Folge hatte.

Dennoch wird der Sachschaden auf 7000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst ermittelt.

Jens-Peter Woldt