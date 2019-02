Stralsund

Nur zwei Violinen, aber was für ein künstlerisches Erlebnis! Vielleicht gelingt so etwas ja auch nur, wenn man - wie Tero Hyväluoma und Esko Järvelä - aus Finnland kommt. Wenn man dessen originäre wie hinreißende Volksmusiktradition im Blut hat und auch sonst über genügend musikalische Kreativität verfügt, um historische Spielmannstraditionen mit tabulosem Gebrauch vielfältiger Musizierstile zu verbinden. Zwischen Walzer, Polka, Blues bebop, Western, Jazz, freier Improvisation und selbst komponierter Folkmusik.

Solcherart höchst unterhaltsame Mixtur servierte Stralsunds Brahms-Gesellschaft zum Abschluss ihres diesjährigen „Baltischen Winters“ in der Kapelle St. Annen und Brigitten. Und sie hatte wahrlich nicht zu viel versprochen, als sie hinsichtlich dieses wieder gemeinsam mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft veranstalteten Konzertes und mit dem Blick auf das Duo „TEHO“ von finnischem „Powerfiddling“ sprach. Und daran gab es mit diesen zwei brillanten, einschlägig international geschätzten und preisgekrönten Musikern keinen Mangel! Also zwei Stunden lang Entführung in die Welt eines ganz anderen Geigenklangs, anderer Spiel- und Ausdrucksweise.

Faszinierend eine Literatur, die – traditionell oder ins Heute transformiert – mit wenigen Motiv-Stereotypen, fast percussiver Prägnanz und aufreizend permanenter Wiederholung die Durchschlagskraft geradezu rituellen Tanz-Charakters besitzt. Nicht weniger fesselnd ist ein Musizierstil, der ohne Vibrato eine breitflächige Tongebung mit der Vielfalt des Bogenstrichs und dynamisch variabler Artikulation verbindet, irgendwie statisch erscheint und dennoch voller vibrierender Lebendigkeit ist. Er wirkt im fabelhaften Zusammenspiel gleichermaßen individuell wie kollektiv (Duo), präsentiert sich gleichzeitig intim wie ganz nach außen gekehrt. Vom Reiz ungewohnter, geradezu exotisch wirkender Klanglichkeit – viele Doppelgriffe, Borduntöne (leere Saiten), Parallelbewegungen, melodisch permanentes Kreisen in engen Tonräumen und fast immer nur in der 1. Lage – ebenso ganz zu schweigen wie von den Ergebnissen raffinierten, fantasievollen und unterhaltsamen Bearbeitens, originellen Eigenkomponierens oder dem Einsatz auch umwerfend komischer Mittel. Die Begeisterung im Saal war groß.

