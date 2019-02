Stralsund

Die Stralsunder Fluggesellschaft Sundair profitiert geschäftlich von der Germania-Pleite: Ab Sommer dieses Jahres wolle die Airline eine ihrer Airbus-A-320-Maschinen fest in Dresden stationieren. Von dort aus sollen 26 Mal pro Woche die wichtigsten Ferienziele im Mittelmeer-Raum angeflogen werden, teilte die Airline mit. Zu den Zielen gehören: Kreta, Rhodos, Kos und Antalya. Im nächsten Winter stehen Ägypten und auf die Kanarischen Inseln im Flugplan.

Germania hatte bisher in Dresden eine Basis mit drei Maschinen unterhalten. Anfang der Woche hatte die Fluggesellschaft Insolvenz angemeldet, was für viele Brancheninsider nicht überraschend kam. Bis dahin hatte Sundair geplant, ab April einen Airbus über einen Zeitraum von zwei Jahren an Germania zu vermieten und von Rostock-Laage aus starten zu lassen. Nach dem gleichen Mietmodell hätte ein weiterer Airbus am Flughafen Berlin Tegel stationiert werden sollen.

Angesichts der großen Lücken, die die Germania-Pleite nun in die Flugpläne mehrerer deutscher Flughäfen gerissen hat, ist dieser Plan aufgegeben worden. „Es war uns als neue, deutsche Airline von Anfang an wichtig keine Überkapazitäten an irgendeinem Flughafen zu schaffen, sondern Nischen zu bedienen und Lücken zu schließen. Mit dem Gang nach Dresden bleiben wir diesem Geschäftsmodell treu und werden so weiter wachsen“, sagte Sundair-Mitgesellschafter Marcos Rossello.

Die zwei Flugzeuge für Rostock und Tegel vorgesehenen Flieger hatte Sundair aus der Insolvenzmasse der ebenfalls in Konkurs gegangenen Fluggesellschaft Air Berlin gekauft. Eine der beiden Maschinen trägt nach wie vor die Air-Berlin-Bemalung, die demnächst eigentlich durch das Germania-Design hätte ersetzt werden sollen. Bisher besitzt die Stralsunder Charter- und Linienfluggesellschaft insgesamt vier eigene Flugzeuge. Zwei weitere seien aber bereits bestellt worden, sagte Rossello. Eine dieser Maschinen soll ab Ende Mai an Tuifly vermietet werden und von Karlsruhe aus operieren.

Benjamin Fischer