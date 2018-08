Stralsund

Zwischen Notizbüchern, Heftern, Fotoalben und Kisten fühlt er sich am wohlsten, denn darin steckt sein ganzes Arbeitsleben. Uwe Werner ist noch nicht im Ruhestand angekommen. Der Mann, der fast 40 Jahre mit Leib und Seele Polizist war, wird wie jeden Morgen in den letzten Jahren um 5 Uhr wach.

Als Fahnder bis ins Fernsehen

Zuletzt war der 60-Jährige bei der Stralsunder Kripo Personenfahnder und hat gemeinsam mit einem Kollegen Leute aufgespürt, die per Haftbefehl gesucht wurden. „Auch Langzeitvermisste sollten wir finden. Zum Beispiel Oma Unger.“ Die Negaster Rentnerin war nach einem Walking-Trip durch den Wald nicht mehr nach Hause gekommen. „Wochenlang haben wir das Gelände durchkämmt. Die Hoffnung, sie lebend zu finden, sank von Tag zu Tag. Für die Suche habe ich mehrfach einen Hubschrauber angefordert, bin selbst mitgeflogen. Bei einem Großeinsatz mit Hunden, Wasserschutzpolizei und anderen Kräften wurde die Frau schließlich gefunden. Eine traurige Geschichte, aber wenigstens hatte die Familie Gewissheit.“ Die Angehörigen von Diana Ferch konnten bisher nicht Abschied nehmen. „An dem Fall haben wir uns die Zähne ausgebissen. Hoffnung keimte auf, als wir nach der ZDF-Sendung ,X,Y ungelöst’ zig Hinweise zum Aufenthaltsort bekamen. Wir sind jedem einzelnen Tipp nachgegangen. Aber wirklich weiter brachte uns das alles nicht“, sagt Uwe Werner.Heute, nach vier Jahren, kann er ja gestehen, dass er im TV-Studio bei Rudi Cerne so aufgeregt war, dass er nicht live vor die Kamera treten und sprechen konnte. „Der Moderator hat das gut überspielt, die Zuschauer haben nichts gemerkt. Seitdem bin ich Fan von ihm.“ Nach einer operativen Fallanalyse beim Landeskriminalamt geht die Polizei nun davon aus, dass Diana Ferchow einer Gewaltstraftat zum Opfer gefallen sein muss. Deshalb liegt die Akte jetzt bei der Kripo in Anklam.

„Weiße Maus“ mit Herz

1982 hat der gelernte Schiffbauschlosser den Schritt zur Polizei gewagt, lief zunächst als Streifenpolizist. Durch Zufall wurde Uwe Werner Verkehrspolizist. „Damals gab es dafür zwar in Aschersleben eine richtige Ausbildung, ich wurde aber zur Offiziersschule geschickt.“ Es folgte ein kurzes Intermezzo als operativer Diensthabender in der Leitstelle. Gemeinsam mit Rosi Kumschlies hat der inzwischen zweifache Vater 1986 die Verkehrserziehung in Kindergärten und Schulen übernommen. „Wir haben uns selbst ausgedacht, wie wir die Kinder an das Thema Verkehr heranführen. Und da haben wir dann Martin Blaulicht erfunden, die Kinder waren begeistert, auch von unserem Ampelmännchen aus Pappe. Von den Veranstaltungen in den Sundlichtspielen reden viele noch heute.“ Doch die Großen bekamen ebenso Verkehrsschulung. „Ich habe Vorträge über Unfallstatistik gehalten, musste aber auch in der Russen-Kaserne Verkehrsunterricht machen, damit sie wissen, wie man sich im deutschen Straßenverkehr verhält.“Häufige Aufgabe für Verkehrspolizisten war und ist das Lotsen von Politikern. „Nach der Wende habe ich unter anderem Richard von Weizecker in Zivil von Greifswald nach Stralsund gebracht, der hat sich ganz nett mit einem signierten Foto bedankt. Auch Prinz Charles wurde von uns in den Neunzigern sicher nach Krummenhagen geleitet.“Als weiße Maus, so wurden die Verkehrspolizisten wegen ihrer weißen Mäntel und Mützen früher genannt, erlebte der Polizist übrigens 1998 einen seiner spannendsten Einsätze. „Wir waren gerade mit dem Messwagen unterwegs, als alle Kräfte zu einer Geiselnahme ins damalige Kaufcenter gerufen wurden“, weiß Uwe Werner noch ganz genau. Ein Mann hatte eine Verkäuferin als Geisel genommen und hielt ihr ein Messer an den Hals. Die Frau hat vor Angst fürchterlich geschrien. Deshalb haben wir uns entschlossen, sofort den Zugriff zu machen und nicht aufs SEK zu warten. Wir sind aus allen Richtungen auf den Täter zugelaufen, und ich hab ihm das Handfunksprechgerät auf die Stirn gehau’n. Er fiel um, so konnte die Frau wegrennen und sich in Sicherheit bringen.“ Gemeinsam habe man den Mann dann überwältigt. „Das Beste war: Ich hatte die ganze Zeit das Aufnahmegerät im Videowagen laufen, der draußen direkt vor der Tür stand“, sagt er und wedelt freudig mit der CD.

Immer hautnah dran

In einem Polizeidienst-Leben gibt es viele Stationen. Eine, die er am liebsten für immer ausgefüllt hätte, war der Job des Pressesprechers in der Stralsunder Inspektion. „Ingolf Dinse und ich waren ein super Team, die Arbeit hat uns Spaß gemacht. Man war immer unterwegs, mal beim Unfall, mal bei einer Kontrolle, dass war wirklich eine aufregende und spannende Zeit, denn wir waren ganz dicht dran an allen Bereichen der Polizeiarbeit. Und wir konnten selbstständig entscheiden und handeln.“ 2002 hatte sich der gebürtige Ribnitzer auf die Stelle beworben und war bis 2011 als Partner der Medien voll in seinem Element. „Wir hatten nicht nur Presse, Funk und Fernsehen mit Infos zu versorgen. Bei uns fragten zum Beispiel auch Krimi-Autoren nach.“ Und so ist Uwe Werner jetzt in „Mordlust“ von Eberhard Schiel verewigt. Aber auch viele Anfragen vom Fernsehen nach Polizisten und Polizeifahrzeugen gab es, so für „Robby“. Das mussten die Sender aber bezahlen.Ja, er könnte auch ein Buch schreiben über „Schwäne in Stralsund“. „Ob auf dem Rügendamm oder im Theaterkreisel, was wir mit den Tierchen erlebt haben...“ Andere größere Polizei-Einsatz-Meldungen sind fein säuberlich auf CD’s, Videos und Fotos, aber auch in zahlreichen Zeitungsberichten festgehalten. Beim Blättern findet man einen Spiegel-Bericht über den Bush-Besuch, doch auch erschütternde Nachrichten über einen Arbeitsunfall im Seehafen, als ein Mann erdrückt wurde. „Sehr mitgenommen hat uns alle der schlimme Verkehrsunfall bei Ralswiek mit den vier toten Jugendlichen“, gesteht Uwe Werner, dass ihn viele Kreuze am Straßenrand an all diese Tragödien erinnern.Und trotzdem hätte der Polizeisprecher diese Arbeit gerne bis zum Ruhestand weiter gemacht. Der Dienstherr hatte anderes mit ihm vor und schickte ihn zum Abschluss seiner Karriere zum Kriminaldauerdienst. „Ich hatte doch keine Ahnung von Kripo, da haben die Kollegen ein ganz anderes Denken. Ich habe viele Lehrgänge besucht, weil ich mich wirklich als Azubi gesehen habe. Aber die Kollegen dort waren sehr nett, haben einem geholfen. Und so konnte ich wirklich viel lernen. Auch wenn mir die Schichtarbeit schwer gefallen ist.“ Denkt der frisch gebackene Ruheständler an diese Zeit, kriegt er besonders die manchmal Wochen alten Leichen nicht aus dem Kopf.

Das Leben ohne Uniform

Doch schließlich hatte der Hauptkommissar Uwe Werner dann mit der Fahndung seine Nische gefunden. Die, von der er noch nicht abschalten kann. „Aber ich bin auf dem Weg“, sagt er, als wollte er sich selbst motivieren. „Ich bin jetzt Stadtführer in Stralsund, ja, Geschichte hat mich schon immer sehr interessiert“, meint er und zeigt er auf ein riesiges Bücherregal. „Ich lese aber auch vieles andere.“ Und dann wäre da noch das Kutterrudern, der Garten (der außer in diesem Hitzesommer mit einem fast wie mit der Schere geschnittenen Rasen glänzt) und das Heimwerkeln. „Aber ich will es mir auch mit meiner Frau Brigitte schön machen. Endlich habe ich Zeit für sie, denn gerade als die beiden Kinder klein waren, musste sie Arbeit, Haushalt und Erziehung oft alleine bewältigen. Sie hat mir immer den Rücken frei gehalten. Und ich weiß, das war oft nicht leicht für sie.“

Sommer Ines