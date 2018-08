Stralsund

Am 22. August erblickten zwei Mädchen das Licht der Welt: Merle Rudnikowski aus Lüdershagen war 3240 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß. Hanna Lisa Kuhn aus Divitz-Spoldershagen brachte bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern 3525 Gramm auf die Waage. In Altenpleen ist Matheo Volkmann zuhause, der am 23. August geboren wurde. Er war 3890 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß.

Seinen Geburstag am 24. August feiert künftig Matti Dobberstein (3850 Gramm, 52 Zentimeter) aus Steinhagen. Castiel Mummelthei heißt der Junge, der am 25. August geboren wurde und in Stralsund zuhause ist. Er war 45 Zentimeter groß und 2190 Gramm schwer. Schließlich gab es noch zwei Sonntagskinder: Hanna Peise (3660 Gramm, 51 Zentimeter) aus Grimmen und Mateo Dolata (3995 Gramm, 53 Zentimeter) aus Marlow.

Herzlichen Glückwunsch an alle Eltern!

oz