Stralsund

Bittere Pille für die Stadt: Die Spundwände am Hansakai sind durchgerostet und damit nicht mehr zu retten. Wie schlimm es unter Wasser um die anderen Kaikanten bestellt ist, wird gerade untersucht. Die Spezialtaucher sind zwar noch bis Ende November im Hafen im Einsatz, doch schon jetzt steht fest, dass eine riesige Investition auf Stralsund zurollt.

Auf eine etwas konkretere Kostenschätzung der Schäden wollte sich Stephan Bogusch bisher noch nicht festlegen. Der Leiter der Abteilung Straßen und Stadtgrün im Stralsunder Rathaus will die Tauch-Ergebnisse abwarten. Andererseits steht fest, dass die nördliche Hafeninsel eh saniert werden muss. Kostenpunkt: 20 Millionen Euro.

Mit Einreichung der Projektskizze für die erste Bauphase mit einem Investvolumen von 9,7 Millionen Euro will die Hansestadt die Chance nutzen, eine Bundesförderung an Land zu ziehen. Die Bürgerschaft stimmte in der jüngsten Sitzung für den Antrag, der nun bis zum 30. November eingereicht werden muss. Das Geld soll aus dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus 2018/19 geholt werden. Für die Realisierung der Maßnahme soll dann die Stadterneuerungsgesellschaft verantwortlich sein. Klappt es mit der Förderung, muss der 10-prozentige Eigenanteil in die städtische Haushaltsplanung für 2020/21 aufgenommen werden.

Aufbauend auf dem Hafen-Gestaltungskonzept will die Stralsunder Stadtverwaltung im nächsten Jahr die weiterführende Planung für die nördliche Hafeninsel in Angriff nehmen. Voraussetzung dafür ist die Untersuchung der Uferbereiche, wie Stephan Bogusch auf Anfrage von Christian Ramlow aus der CDU/FDP-Fraktion erklärte. „Dadurch soll geklärt werden, ob und in welchem Umfang neben der Sanierung der Verkehrsflächen auch eine Sanierung der Ufereinfassungen erforderlich ist. Untersucht werden die Bereiche an der Lastadie, der Steinklappe, den Liegeplätzen 1 bis 9 sowie am Hafenamt und der Aufschleppe. Die Taucher-Untersuchungen sind Ende November abgeschlossen, die Auswertung soll Ende Dezember 2018 vorliegen“, so Stephan Bogusch.

Fest steht bereits, dass der Hansakai die größten Schäden an den wasserseitigen Stützen aufweist. Deshalb musste das Areal bereits Anfang Oktober gesperrt werden (die OZ berichtete). Die anliegenden Gewerbetreibenden und Hoteliers seien sofort darüber informiert worden, betonte Bogusch in der Bürgerschaft und wies darauf hin, dass man die Anlieger auch in die gesamte langfristige Planung mit einbeziehe.

Doch warum hat es gerade den Hansakai so hart getroffen? Stephan Bogusch dazu: „Die Ufereinfassung am Liegeplatz 6 weicht in der Bauweise von den anderen Einfassungen ab. Nur beim Liegeplatz 6 kragt die Verkehrsfläche fünf Meter über die Spundwand hinaus. Die Auskragung wird an der Uferkante abgestützt, bei denen jetzt die umfangreichen Korrosionsschäden festgestellt wurden. Versagen die Stützen, kann die ganze Uferkante plötzlich abbrechen.“

An den anderen Kaikanten bilde die Spundwand direkt die Uferkante, so der Mann aus der Stadtverwaltung, der weiter erklärte: „Korrosionsschäden an den Spundwänden haben dort zunächst nur Versackungen bei den Verkehrsflächen hinter der Spundwand zur Folge, so dass hier nicht das Gefahrenpotential wie am Liegeplatz 6 gegeben ist.“ Allerdings könne auch in anderen Bereichen der nördlichen Hafeninsel eine Sanierung der Kaikanten erforderlich werden.

Näheres würden die Ergebnisse der laufenden Untersuchung zeigen. Und deshalb nannte der Leiter der Abteilung Straßen und Stadtgrün auch noch keinen Termin für den Sanierungsstart.

Ines Sommer