Herdprämie: 1,5 Millionen Euro für die Lütten verteilt

Stralsund. Wenn Kitas und Tagesmütter in diesen Tagen auf ihr Konto gucken, sollte es Grund zur Freude geben. Die 1,5 Millionen Euro, die der Landkreis aus dem prall gefüllten Betreuungsfonds bekommt, sind ausgezahlt worden, so teilte es Jugendamtsleiterin Dörte Heinrich auf der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses mit.

Das Land hatte insgesamt 11,6 Millionen aus dem von der CSU durchgesetzten Bundes-Betreuungsgeld übrig, weil die so genannte Herdprämie in Mecklenburg-Vorpommern kaum genutzt wurde.

Die Hälfte, also rund 750 000 Euro, werden an die Wohnsitzgemeinde ausgegeben. Im Amtsbereich Niepars können sich die zehn Kommunen da auf eine Finanzspritze zwischen 700 bis 7000 Euro freuen. Die meisten Städte und Dörfer, so auch Stralsund und Niepars, wollen den „warmen Regen“ gleich weitergeben an Kitas und Tagesmütter, damit sie besondere Anschaffungen leisten können, die sonst nicht möglich wären. Es gibt aber auch Wohnsitzgemeinden, die das Geld aus Schwerin nutzen, um ihren klammen Haushalt aufzubessern.

Die andere Hälfte des Geldes hat das Jugendamt nun auch verteilt. Und da wurden 30 Euro pro Kind zur Verfügung gestellt. Nutznießer sind die 165 Kindertagesstätten und 161 Tagespflegepersonen in Vorpommern-Rügen. Denn sie bekommen das Geld und sollen es für besondere Projekte zur Förderung der 0- bis 10-Jährigen ausgeben.

Ob Spielgeräte, Kunstprojekte, Lernwerkstatt, Schwimmkurs – vieles, was die Kitas und Tagespflegepersonen sonst nicht durchführen könnten beziehungsweise die Eltern zur Kasse bitten müssten, kann jetzt mit der Überweisung angeschafft werden.

Mehr lesen: Jugendamt: Geld aus Herdprämie überwiesen (Exklusiv für Abonnenten)

Sommer Ines