Stralsund

So richtig ernst nimmt ihn wohl kaum einer, den weißen, klobigen Kasten am Straßenrand mit dem breiten Schlitz. Aber wer es nicht tut, könnte es bitter bereuen – und tief in die Tasche greifen müssen. Seit ein paar Tagen wird der sogenannte Enforcement-Trailer in Stralsund und Umgebung eingesetzt. Bei diesem Apparat, der einem Anhänger ähnelt, handelt es sich um einen mobilen Geschwindigkeitsmesser. In den vergangenen Monaten ist das Gerät der Firma Vetro Verkehrselektronik mit Sitz in Wismar in verschiedenen Bereichen Norddeutschlands getestet worden. Nun hat sich auch die Hansestadt den Enforcement-Trailer geliehen.

„Er soll vor allem vor Schulen, Kitas und auf dem Rügenzubringer, also der B 96, zum Einsatz kommen“, heißt es von der Stadtverwaltung. Während er Anfang der Woche noch Bilder von Verkehrssündern vor der Kita „Spielkiste“ an der Karl-Marx-Straße machte, steht er nun auf dem Rügenzubringer. Das ist nur einer der Vorteile des Enforcement-Trailers: Er kann dort aufgebaut werden, wo eine Geschwindigkeitskontrolle mit Personal zu gefährlich wäre, denn das Gerät misst ganz eigenständig. Vom Hersteller Vitronic heißt es, dass der „Vollstreckungsanhänger“ keinen Strom brauche, sondern mit einer Hochleistungsbatterie ausgestattet ist, die etwa fünf Tage ausreiche. Und wenn ein Fahrzeugführer zu schnell auf einer mehrspurigen Straße unterwegs ist, und meint, dass er auf der linken Spur vor dem Messgerät sicher ist, der irrt. Denn die Laser-Geschwindigkeitsmessung kann über mehrere Spuren hinweg gleichzeitig erfassen, wer das Gaspedal zu weit durchtritt. Ein integriertes Modem überträgt die verschlüsselten Daten drahtlos und ermöglicht so auch den Fernzugriff auf das Messsystem. Nicht zuletzt sei der Anhänger leicht transportierbar, da er den Namen Anhänger dann eben doch nicht ganz umsonst trägt: An einer Anhängerkupplung geht es zum nächsten Einsatzort. Um Vandalismus an dem Vollstreckungsanhänger vorzubeugen, ist das Gerät nicht nur gepanzert, sondern auch mit einem Alarmsystem geschützt.

Wie lange der Enforcement-Trailer noch in Stralsund und Umgebung im Einsatz ist, dazu wollte die Stadtverwaltung sich nicht äußern. Ob jemand besonders hurtig unterwegs war, könne man derzeit noch nicht sagen, da die „Falldaten der aktuellen Messung noch nicht vorliegen“.

Miriam Weber