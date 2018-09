Stralsund

„Wenn du die Chance hattest, das einmal zu erleben, wirst du süchtig danach“, sagt Jana Piotraschke. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Ines Hollatz hat die Lehrerin, beide unterrichten an der IGS Grünthal, in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass an der Schule mehrere EU-geförderte Erasmus + Projekte erfolgreich gelaufen sind. Gemeinsam mit Partnerschulen aus Europa befassen sich Lehrer und Schüler über zwei Jahre mit einem bestimmten Thema – aus ganz verschiedenen Perspektiven. Dabei geht es nicht nur darum, sich gegenseitig zu besuchen und kennenzulernen, sondern von den Erfahrungen der anderen zu profitieren.

„Der Wissenszuwachs an allen beteiligten Schulen, die Nachhaltigkeit ausgetauschter und neu erprobter innovativer Lehr- und Lernmethoden sowie der Motivationszuwachs waren enorm“, schaut Jana Piotraschke zurück. Doch für sie geht es nun vor allem darum, nach vorn zu blicken. Denn einen Gang zurück zu schalten, ist nicht die Sache der beiden Lehrerinnen. Und so geht es ab diesem Schuljahr mit zwei weiteren Projekten weiter.

Sechs Schulen arbeiten beim ersten Erasmus+ Projekt gemeinsam unter der Überschrift „21st Century Skills“, was übersetzt „Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts“ heißt. Neben der IGS aus Stralsund gehören Schulen aus Le Lamentin in Frankreich, Athen in Griechenland, Candelaria in Spanien, Lohja in Finnland und Olhão in Portugal dazu. „Die meisten freuen sich auf die Reisen zu den Partnerschulen, doch das macht eigentlich nur einen Bruchteil des gesamten Projektes aus“, sagt Jana Piotraschke.Es gehe darum, mit den Partnern innovative Lehr- und Lernmethoden auszutauschen und dabei zu schauen, welche Möglichkeiten das 21. Jahrhundert bietet, um die Motivation der Schüler zu erhöhen.

Um Motivation dreht sich faktisch auch alles beim zweiten Projekt „Innovation=Motivation: Against early school leaving“. „Wie der Titel verrät, geht es darum, Schüler zu motivieren, die Schule nicht vorzeitig abzubrechen“, erklärt Jana Piotraschke. Zu den Partnern gehören dabei Schulen aus Cádiz in Spanien, Viterbo in Italien, Split in Kroatien, Cesis in Lettland und King's Lynn in England.

Der Aufwand bei diesen Projekten ist riesig und trotz allem, sind Jana Piotraschke und Ines Hollatz voller Energie dabei. „Für die Schüler und auch uns Lehrer entstehen neue Freundschaften und die Sprachkenntnisse verbessern sich. Wir haben alle einen großen Wissenszuwachs.“ Und davon profitieren nicht nur die unmittelbar Beteiligten, sondern die gesamte IGS Grünthal. Dann, wenn mitgebrachte Ideen und Erfahrungen an der IGS umgesetzt werden.

Miriam Weber