Stralsund

Der Tod seiner Lebensgefährtin im Dezember in einer Tiefgarage in Stralsund hat für einen Autofahrer voraussichtlich ein strafrechtliches Nachspiel. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen muss der 39-Jährige mit einer Anklage wegen fahrlässiger Tötung rechnen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Stralsund sagte. Der Mann hatte das Auto der 35 Jahre alten Frau an dem Abend in der Kellergarage ihres Hauses bewegt. Dabei war die Frau überrollt worden. Das habe unter anderem eine rechtsmedizinische Untersuchung ergeben.

Bei dem Stralsunder Autofahrer seien mehr als ein Promille Alkohol im Blut gemessen worden, sagte der Sprecher. Unklar sei noch, ob der Wagen gerade reingefahren worden war oder noch einmal - aus welchem Grund auch immer - am Abstellplatz im Haus der Frau bewegt wurde. Klar sei dagegen, dass es sich nicht um eine vorsätzliche Tat gehandelt habe. Der Mann am Steuer hatte selbst die Helfer gerufen, die aber die Frau nicht mehr hatten retten können.

Winfried Wagner/dpa