Stralsund

Als die Kreis-SPD am Sonnabend ihren Parteitag in Stralsund einläutete, war der Eindruck der jüngsten Umfragen noch zu frisch, um darüber hinwegzugehen. Rund 36 Stunden zuvor waren die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auftrag der Ostsee-Zeitung öffentlich geworden. Keine leichte Bürde für die örtlichen Partei-Chefs, die am Sonnabend ihre Mitglieder für den Wahlkampf motivieren wollten. Bei Bundestagswahlen käme die Partei im Land nur noch auf rund elf Prozent. „Wenn es bei der Befragung um die Kommunalwahl gegangen wäre, hätten die Ergebnisse nicht so schlecht ausgesehen“, sagte etwa die Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen aus Stralsund und berief sich dabei auf „verlässliche Quellen“.

Solche und andere Beschwörungsformeln reihten sich im Konferenzsaal des Hotels Rügenblick aneinander. Der Wahlkampf biete die Chance, dem Umfragetrend etwas entgegenzusetzen. Schlechte Umfragewerte hätte es auch 2016 gegeben, bevor man bei den Landtagswahlen doch wieder mehr als 30 Prozent geholt habe. Am weitesten hinaus wagte sich mit seiner Interpretation Gastredner Julian Barlen, Generalsekretär der Landespartei. Der konnte aus der Tatsache, dass die CDU auf Landesebene derzeit genauso stark ist wie die SPD und auf Bundesebene deutlich stärker, sogar eine „Schwäche der CDU“ lesen. Da konnten im Saal nicht mehr alle folgen.

Der kleine Unterschied zur Konkurrenz

Doch die aktuellen Umfragen waren ja gar nicht der Anlass des Treffens. Die Nominierung der Kandidaten für die Kreistagswahl stand auf der Tagesordnung. Und weil die mit vielen Formalien und geheimen Wahlgängen verbunden ist, nutzten die rund 70 Anwesenden Genossen die Gelegenheit, um schon mal über das Wahlprogramm für den Kreis Vorpommern-Rügen zu sprechen, das sie in gut zwei Monaten verabschieden wollen. Auch da brach sich der Frust der Partei-Basis an einigen Stellen Bahn. Von „Elfenbeintürmen“ in Schwerin und Berlin war die Rede. Die frisch gekürte Kreistagskandidatin Kerstin Klein kritisierte auch einen fehlenden Willen zur Aufklärung in der Affäre um die SPD-nahe Wohlfahrtsorganisation AWO und zu wenig Tempo in den Ministerien, wenn es um die Fördermittelvergabe an kommunale Projekte ginge.

Der SPD-Kreisvorsitzende Thomas Würdisch setzt auf neue Ideen aus den Ortsverbänden. Quelle: Carsten Schönebeck

Ins Zentrum des Wahlkampfs aber wollen die Genossen, das wurde am Sonnabend deutlich, Themen der Infrastruktur stellen. Nahverkehr, Bahn, Breitbandausbau, Handy-Netze, ärztliche Versorgung... „Über viele Jahre waren Wirtschaft und Arbeitsmarkt aus Sicht der Menschen im Land die wichtigsten politischen Themen. Dass das nicht mehr so ist, ist Ergebnis unserer erfolgreichen Arbeit in der SPD“, so Generalsekretär Barlen. Nun gelte es eben, sich der Infrastruktur anzunehmen.

Dass dabei auf kommunaler Ebene nur schwer Unterschiede zu anderen Parteien deutlich werden, verneinte der Kreisvorsitzende Thomas Würdisch. In den kommenden Wochen wolle man in den Ortsvereinen und auf Kreisebene konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten und sich auf Prioritäten bei den konkreten Problemen der Gemeinden einigen. „Da wird dann schon sehr deutlich werden, wofür die SPD im Kreis und in den Gemeinden steht“, so Würdisch.

Kampfkandidatur um Spitzenplatz

Als der Abstimmungsmarathon am Nachmittag sein Ende fand, war klar: 50 Kandidaten treten für die SPD an. Einige von ihnen auf mehreren Listen, so dass in jedem der zehn Wahlbereiche auch zehn Bewerber auf der Liste stehen. Die Werbekampagne für offene Listen sei durchaus erfolgreich gewesen, so Würdisch. Zehn der Kandidaten seien nicht Mitglied in der SPD. Ein solcher Fall hatte allerdings auch zur einzigen Kampfkandidatur um einen Listenplatz am Sonnabend geführt. SPD-Urgestein Michael Schmidt (derzeit Mitglied im Kreistag) und der parteilose Bürgermeister von Wustrow, Daniel Schossow, bewarben sich beide um den Spitzenplatz für den Wahlbereich 4, der die Ämter Barth, Darß/Fischland und die Gemeinde Zingst umfasst. Am Ende unterlag Schmidt deutlich. „Ich halte es für falsch, wenn auf dem Spitzenplatz Nicht-Mitglieder kandidieren, die auch in den vergangenen Jahren kein Interesse an der Partei gezeigt haben“, kommentierte Schmidt seine Niederlage.

Carsten Schönebeck