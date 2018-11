Richtenberg/Velgast

Einmal im Jahr sieht man, wie viele Einwohner Richtenberg wirklich hat: Zum Karnevalsauftakt am 11.11. kommen gefühlt alle 1400 aus ihren Häusern, schmücken die Eingänge, jubeln den Narren zu, und mancher hat sich nicht nur in ein Kostüm geschwungen, sondern macht sogar vor seiner Tür noch einen kleinen Glühweinstand auf. So wie gestern, als der Tross des Richtenberger Carnevalsclubs zum 36.Mal durch Richtenberg zog.

15 Wagen schoben sich die Lange Straße entlang, da mussten die Autofahrer schon mal ein bisschen Geduld haben. Dafür gab es viel zu gucken, denn diesmal dreht sich alles um Liebespaare. So kamen die Barbie-Fans mit einem Traum in Rosa-Pink voll auf ihre Kosten. Im Hintergrund in Endlosschleife „Barbie Girl“ von Aqua. Barney Geröllheimer war ebenso mit seiner Frau auf Achse wie das Liebespaar auf der Titanic. Und auch Hoheiten aus Österreich hatten sich den Richtenberg-Trip nicht nehmen lassen. „Kaiser Franz und seine Sissi sind extra hergekommen“, freute sich Schatzmeisterin Brigitte Gruel. Die Majestäten hatten auf einer echten Kutsche Platz genommen.

Mit viel Liebe zum Detail war der Wagen geschmückt worden, mit dem „de Fischer und sin Fru“ am Narrenvolk vorbeifuhren. Da durfte auch der Zauberfisch nicht fehlen, mühselig gebastelt aus Tonnen von Papier und wunderschön bemalt. Auf dem Boot war zu lesen: „Manntje, Manntje Timpe Te...“ Der Fischer alias Andreas Gräning verriet der OZ, dass er und seine Frau einen ganzen Tag an der Deko gezaubert hatten. Cleopatra und das unglücklich verliebte Aschenputtel wurden gestern ebenso zum Leben erweckt wie ein Wagen voller Schlümpfe. Letzterer kam übrigens aus Wolfshagen angerollt. Auch Zandershagen mischte sich wieder unter das Richtenberger Umzugsvolk, das in langer Karawane und mit bester Laune klar machte: Ab jetzt haben wir das Sagen. Getreu dem Motto „Haste Kummer, haste Ärger, trink ’nen echten Richtenberger!“

Und dann wurde gefeiert, nämlich der Auftritt aller Funken. Die Kinder-, die Teenie-, die Funken- und die Prinzengarde zeigten auf der Bühne unterm roten Sowjetstern ihre einstudierten Tänze und wurde bejubelt für ihre Leistungen. Und auch die Solisten Toni und die Zwillinge Klara und Sina bekamen viel Applaus für Schritte, Drehungen und Salto.

Dass die fünfte Jahreszeit nicht aufzuhalten ist, musste auch Bürgermeister Karldiether Wegner neidlos anerkennen. „Für eure Amtszeit haben wir langfristig gesorgt“, sagte er grinsend und reimte: „Das Gewerbegebiet war ein Zukunftsbau, denn die Richtenberger sind sehr schlau. Die vielen Flächen sind kein Unfug, sondern Stellfläche für den RCC, für seinen Umzug...“ Tja. „Komplizierte Sachen können eben nur die Narren machen“, grölte es aus dem Publikum, das den Richtenberger Markt so gut füllte wie lange nicht mehr. Das Wetter spielte ja auch mit, bei ein paar Sonnenstrahlen waren die morgendlichen Regengüsse längst vergessen.

Ohne Widerspruch rückte der Bürgermeister schließlich den Rathaus-Schlüssel raus. Kein Wunder, hatte er das restliche Geld doch schon vorher in Form von Schokotalern unters Volks geschmissen. So blieb dem RCC-Präsidenten Axel Habeck mal wieder nur die leere Stadtkasse.

Auch die zweite Karnevals-Hochburg unserer Region machte gestern lautstark klar: Jetzt regieren die Narren. Karnevalisten, Minister und die Funken zogen durch Velgast und wurden vom Volks herzlich begrüßt, manchmal auch noch etwas verschlafen mit der Kaffeetasse in der Hand. Hellwach war natürlich Bürgermeister Christian Griwahn, der punkt 11.11 Uhr an der Feuerwehr die Schlüsselübergabe an VCC-Präsidentin Ulrike Pfennig über sich ergehen lassen musste. „Ich pass aber auf“, sagte das Gemeindeoberhaupt, das auch Mitglied im VCC ist und so nichts und niemanden aus den Augen lassen wird.

Gefeiert wurde auch gleich in Velgast, nämlich der Seniorenfasching gestern Nachmittag. Und da waren die Oldies dann die Ersten, die das VCC-Programm miterleben durften. Bedient wurden die Gäste hinterm Tresen übrigens von ihrem Bürgermeister. Na, dann auf ein neues „Velgast, woak up!“

