Vorpommern

Mal eben ins Büro, mal eben zum Arzt, mal eben zur Oma – schon bei den ganz alltäglichen Entfernungen kommen in Vorpommern schnell Dutzende Kilometer zusammen. Für Menschen, die nicht Autofahren dürfen, können oder wollen, erfordert das Leben im ländlichen Raum mindestens eine Menge Geduld. Bus und Bahnverkehr wurden über Jahre ausgedünnt – mit dem politischen Verweis auf leere Kassen und schrumpfende Bevölkerungszahlen. Doch inzwischen glauben viele, dass man es mit diesen Sparmaßnahmen übertrieben hat. Öffentliche Verkehrsangebote sind wieder ein Thema – auch im anstehenden Wahlkampf. Und das hat viele Aspekte.

Das Grund-Problem

Während der öffentliche Nahverkehr innerhalb der größeren Städte Stralsund und Greifswald noch attraktiv sein kann, tun sich schon die Mittelzentren wie Wolgast oder Grimmen schwer ein Angebot außerhalb des Schülerverkehrs aufrecht zu erhalten. Die Fahrt mit Bus und Bahn ist nicht nur deshalb unattraktiv, weil sie teuer und langsam ist. Von vielen Ortschaften aus fahren Busse gar nicht oder so selten, dass selbst ein Termin beim Facharzt zu einer mehrtägigen Reise werden würde. Das gilt erst recht in den Schulferien, wenn das Netz noch weiter ausgedünnt wird.

Billig oder kostenlos?

Ein schlechtes Angebot geht im Nahverkehr häufig mit hohen Preisen einher. Die Fixkosten für Technik und Personal sind die gleichen – egal ob im Bus Gedränge oder Leere herrscht. Über finanzielle Anreize zum Busfahren wird deshalb überall diskutiert. Der Kreis Vorpommern-Rügen hat nach langen Debatten ein kreisweites, kostenfreies Schülerticket eingeführt. Für Vorpommern-Greifswald wird daran noch gearbeitet. Offen ist in beiden Landkreisen, ob man auch ein Freizeitticket für Schüler kostenlos oder vergünstigt anbieten will, das fordern Politiker quer durch die Parteienlandschaft, aber auch viele Eltern. Besonders die SPD macht sich dafür stark. Doch es gibt auch Kritik. Für die beiden Oberzentren und touristische Ballungsgebiete wäre das attraktiv. „Doch die Kinder auf dem Land haben nichts davon, weil in den Dörfern kaum Busse fahren“, stellt Andrea Bogdan vom Kreiselternrat Vorpommern-Greifswald klar. Die zweite Bevölkerungsgruppe, die besonders auf Bus und Bahn angewiesen ist, hat man dabei bislang nicht im Blick: die Senioren.

Kluge Ideen oder Projekteritis?

Das flexible Rufbus-Systems ILSE punktet in Teilen des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit kurzen Wartezeiten. aber die Finanzierung ist auf Dauer ungewiss. Quelle: Bernd Wüstneck

Ein großer Bus und eine feste Linie – das muss nicht sein. Das Zauberwort „Rufbus“ kursiert wieder vermehrt. Dass man den Bus ins Dorf bestellen muss, ist nichts Neues. In der Vergangenheit war das eher eine Sparmaßnahme – mit der unnötige Umwege in abgelegenere Orte vermieden wurden. Nun wollen die Landkreise bedarfsorientiert zusätzliche Angebote schaffen. Vorgemacht hat das der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit mehreren Rufbuslinien. Dabei kommen vor allem Kleinbusse auf mehreren variablen Linien. Wichtiges Detail: Die Vorlaufzeit für den Anruf bei der entsprechenden Leitstelle liegt tagsüber bei gerade mal zwei Stunden. Auf eine andere Idee setzt der Kreis Vorpommern-Greifswald in mehreren Modellregionen. Hier fährt der Rufbus noch individueller – es gibt keine vordefinierten Abfahrtszeiten und Linien, die Vorlaufzeit beträgt nur 60 Minuten. Doch die Sache hat einen Haken – der Service ist teuer. Der Clou beim sogenannten ILSE-Projekt sollte eigentlich sein, dass Krankenkassen in die Finanzierung miteinsteigen, weil sich damit Krankentransporte organisieren lassen, die deutlich günstiger als Taxifahrten sind. Das ließ sich bislang aber nicht umsetzen.

Kommt der Prophet nicht zum Berg...

...dann funktioniert es vielleicht andersrum. So fordert die CDU für den Kreis Vorpommern-Rügen mobile Arztpraxen. Ein ähnliches Konzept wird derzeit in Hessen getestet. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wiederum sollen soziale Beratungsangebote auf die Räder gebracht werden, um bei Bedarf auch in kleinere Orte zu fahren Eine andere Variante für Angebote im ländlichen Raum sind die sogenannten „multiplen Häuser“ – ein Modellprojekt, das seit einigen Jahren im Amt Am Stettiner Haff läuft. Die Gebäude werden so gebaut und eingerichtet, dass an wechselnden Werktagen bestimmte Dienstleistungen angeboten werden: Von der Arztsprechstunde, über den Friseurtermin bis zum Gespräch mit dem Bank-Berater. So weit die Theorie, in der Praxis sind die Angebote überschaubar.

Andere Ansätze

Selbst ist der Bürger: Wo kein Bus fährt, können die Kommunen Fahrgemeinschaften unterstützen. Quelle: Carsten Rehder

Wenn es der klassische Nahverkehr nicht bringt, dann könnten künftig andere Einsätze greifen. Die helfen aber immer nur punktuell. Ein Beispiel: Seit einiger Zeit können Jugendliche bereits mit 15 einen Moped-Führerschein machen. Das war zu DDR-Zeiten üblich, danach galt lange die Altersgrenze von 16 Jahren. Ob aus dem Modellprojekt eine dauerhafte Lösung wird, ist aber noch nicht klar. Vorstöße auch das Mindestalter für den Pkw-Führerschein zu ändern, fanden bislang keine politischen Mehrheiten. Laut gedacht wird immer mal wieder über sogenannte Bürgerbusse. Damit werden Lücken im Liniennetz mit ehrenamtlichen Fahrern geschlossen – das Fahrzeug wird gestellt. Vor allem in Westdeutschland gibt es erfolgreiche Beispiele. Doch weil es sich rechtlich um eine Personenbeförderung handelt, reicht weder der normale Führerschein noch die normale Versicherung aus. Das macht die Sache kompliziert. Im Amt Altenpleen (westlich von Stralsund) geht man da einen anderen Weg und will die Bürger animieren, sich selbst zu organisieren. Zwei Dutzend extra aufgestellte Bänke sollen als Treffpunkte für mehr oder minder spontane Fahrgemeinschaften dienen. 80 000 Euro Anschubfinanzierung gab es dafür aus einem Bundesprogramm – die konkrete Umsetzung steht noch aus.

Die Sache mit der Umwelt

Auf die kommunalen Verkehrsbetriebe kommt noch ein ganz anderes Problem zu. Im EU-Parlament arbeitet man derzeit an einer neuen Richtlinie zum Umweltschutz. Die soll Bus-Unternehmen vorschreiben, ihren Fuhrpark mehr und mehr auf emissionsarme Modelle umzustellen. Das hehre Ziel birgt in der Praxis einige Probleme. Tritt die Vorschrift in Kraft wird die Nachfrage auf solche Fahrzeuge sprunghaft ansteigen. Lieferengpässe und hohe Preise folgen dann meist. Aber auch sonst bedeutet der Umstieg auf andere Antriebssysteme eine Umstellung für Arbeitsabläufe, Fachpersonal und bauliche Voraussetzungen von Werkhöfen.

Planungen auf Zeit

Es gibt da diesen Hoffnungsschimmer am politischen Horizont. Denn weit verbreitet ist die Ansicht, dass zumindest der öffentliche Nahverkehr in einigen Jahren entbehrlicher wird. Dann nämlich, wenn das autonome Fahren flächendeckend Einzug hält. Ob das noch fünfzehn oder eher dreißig Jahre dauert, ist aber noch völlig unklar. Das hängt nicht nur von der technischen Entwicklung und gesetzlichen Bestimmungen ab. Selbstfahrende Autos werden zumindest in der Anfangsphase viel Geld kosten.

Carsten Schönebeck