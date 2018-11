Groß Kordshagen

So voll war es im Pfarrhaus in Flemendorf wohl noch nie, immer mehr Stühle mussten geordert werden. Etwa 70 Leute wollten wissen, wie es mit ihrer Gemeinde weitergeht. Da war im Zuge der Fusion der unmittelbaren Nachbarn Neu Bartelshagen und Kummerow mit Niepars auch Groß Kordshagen als Braut ins Feld geführt wurden. Doch eine Hochzeit lehnen viele Groß Kordshäger ab – so der Grundtenor bei der Einwohnerversammlung vor ein paar Tagen.

„Ich finde, wir sind gut aufgestellt. Ich sehe keinen Grund für eine übereilte Fusion“, lehnt Bürgermeister Jörg Zimmermann (parteilos) eine Hochzeit mit Niepars energisch ab. Er begründet das auf zwei Schienen, finanziell und gesellschaftlich. „Wir haben im Gegensatz zu unseren direkten Nachbarn eine gut funktionierende Feuerwehr. Wir haben Angler- und Sportverein. Auch die Kirchengemeinde macht sehr viel. Hier gibt es Kinder- und Dorffeste, Sporthöhepunkte und Rentnerfeiern“, zählt das Gemeindeoberhaupt auf.

Außerdem haben sich in den beiden Ortsteilen Flemendorf und Groß Kordshagen auch immer genügend Leute gefunden, die in der Gemeindevertretung mitarbeiten wollten. Selbst die Wahllokale konnten gut besetzt werden.

Und auch in puncto Geld sieht Jörg Zimmermann keine Not, sich mit Niepars zusammen zu tun. „Wir haben eine Infrastruktur, die mit 923 000 Euro bewertet wird. Wir haben 342 000 Euro in der Rücklage. 245 000 sind Bargeld, der Rest sind noch Außenstände aus Anliegerbeiträgen. Bei 318 Einwohnern macht das für jeden über 1000 Euro. Andere sind mit über 1000 Euro pro Nase verschuldet“, so der Bürgermeister und erinnert sich, dass er den Chefsessel 1998 mit einem Schuldenberg von 300 000 Euro übernommen hat...

Und auch in puncto Investitionen müsse sich Groß Kordshagen nicht verstecken, findet Jörg Zimmermann. „Wir haben über die Flurneuordnung 2,3 Millionen in acht Kilometer Straßen und Wege investiert, 400 000 davon sind Eigenmittel. Das kann sich doch genau so sehen lassen wie zum Beispiel die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, was 94 000 Euro gekostet hat und wir 40 Prozent davon selbst bezahlt haben.“ Die Altschulden der Wohnungsbaugesellschaft Richtenberg in Höhe von 64 000 Euro habe man aus der Rücklage sofort beglichen.

Jörg Zimmermann findet, dass in einer Großgemeinde die Demokratie auf der Strecke bleibt. „Wer vertritt uns denn da? Es schafft doch höchstens ein Abgeordneter den Sprung ins Nieparser Ortsparlament... Und ich sehe nicht, dass wirklich was eingespart wird.“

Feuerwehr-Chef Siegfried Krüger ist hingegen davon überzeugt, dass die Fusion mit Niepars eine gute Idee ist. „Wir als Feuerwehr arbeiten schon gut mit Niepars zusammen. Und wir bleiben auch, denn in diesem Zipfel des Amtes gebe es sonst keine andere Einsatztruppe. Aber man muss doch auch sagen, dass wir es in den letzten Jahren nicht geschafft haben, vernünftige Bedingungen für unsere Feuerwehr zu schaffen. Es wurde nicht investiert“, so der Abgeordnete, der als Amtswehrführer ein ausgesprochener Befürworter der Hochzeit ist und gern die Werbetrommel rührt, weil er alle Gemeinden und ihr Potenzial kennt.

Unser Gesicht als Groß Kordshagen geht verloren, befürchten einige Einwohner. Andere gehen davon aus, dass das Geld nach einer Fusion nur noch in Niepars verbraten wird. Keine schöne Vorstellung. Und deshalb stimmten bei der Fusionsfrage an jenem Abend im Pfarrhaus Flemendorf 23 von 65 Einwohnern für die Hochzeit, 38 waren dagegen, vier enthielten sich. „Das war nur eine Meinungsumfrage, aber immerhin“, so der Bürgermeister zufrieden.

Bürgerentscheid geplant Die Abgeordneten wollen Montag um 19 Uhr im Pfarrhaus über einen Bürgerentscheid reden. „Es soll eine bindende Einwohnerentscheidung bis zum 31.12.18 herbeigeführt werden sowie als vertrauensbildende Maßnahme eine Einwohnerversammlung mit Bürgern aller betroffenen Gemeinden durchgeführt werden. So wurde es uns jedenfalls gesagt“, berichtet Einwohnerin Susanne Retzlaff. Ihre Idee: Die 1,2 Millionen Hochzeitsprämie könnten Startbudget für einen gemeinsamen, möglichst von den Bürgern selbst getragenen Entwicklungsprozess für das neue Gebilde sein. „Ich kann mir ein von Einwohnern angeregtes und von Experten begleitetes Zukunftskonzept vorstellen“, so Susanne Retzlaff.

Ines Sommer