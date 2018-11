Stralsund

Auf dem Weg zur Schule soll gestern Morgen ein elfjähriges Mädchen von einem Mann belästigt worden sein. Das Kind befand sich gegen 7.20 Uhr in der Kedingshäger Straße und wollte zur Schule gehen.

Als das Mädchen zwischen einem Wohnhaus und dem daneben verlaufenden Zaun zur Vorderseite des Mehrfamilienhauses laufen wollte, sei sie von einem dort wartenden Unbekannten am Vorbeigehen gehindert worden, so die Polizei. Da die 11-Jährige laut schrie, ließ der Mann los und entfernte sich vermutlich in Richtung des nahe gelegenen Garagenkomplexes.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen jungen Mann handeln, der schwarz gekleidet war.

Die Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei in Stralsund prüften sofort den Nahbereich und suchten das Umfeld in der Kedingshäger Straße nach dem Mann ab. Bisher ohne Erfolg.

Um den Sachverhalt aufklären zu können, bittet die Polizei insbesondere den bisher unbekannten Mann darum, sich im Polizeihauptrevier Stralsundzu melden. Weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten, Beobachtungen, die in diesem Zusammenhang wichtig sein könnten, an die Polizei zu melden. Dies ist unter der Nummer 03831/28900 möglich.

Ines Sommer