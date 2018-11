Steinhagen

Es war eine ganz besondere Reise, von der am morgigen Freitag im Pfarrhaus Steinhagen berichtet werden soll. Kürzlich hatten sich nämlich Silvia Pehnke, die Pastorin der evangelischen Kirchengemeinde Ines Dobbe und Arno Wedig von der katholischen Gemeinde auf den Weg nach Bulgarien gemacht.

„Wir haben im Juni in unserer Kirche ein Benefizkonzert veranstaltet und wollten aus dem Erlös zwei Jugendwohngruppen in Sofia unterstützen. Diese Idee von Silvia Pehnke kam bei den Besuchern gut an. Insgesamt kamen 700 Euro zusammen“, so die Pastorin und ergänzt: „Wir hatten aber auch jede Menge Sachspenden. Denn auch Bettwäsche, warme Winterkleidung, Spielzeug, Waschmittel und Hygieneartikel werden dort gebraucht. Und natürlich haben wir Süßigkeiten mitgenommen.“

Die Kinder einer Wohngruppe in Sofia haben die Steinhäger besucht und ihre Spenden direkt vor Ort abgegeben. „Das sind Kinder, die aus ihren Familien raus mussten. Sie leben quasi im betreuten Wohnen. Die Schulausbildung ist dort sehr wichtig, es gibt einen straffen Tagesplan. Ja, das Grundlegende haben die Bewohner. Aber es fehlen eben doch ein paar Dinge, die Kindern Freude machen.“ 4000 Kilometer hat der Spendentross aus Steinhagen, übrigens unterwegs im Transporter des Amtes Niepars, zurückgelegt.

Von dieser Fahrt nach Bulgarien soll nun in Ton und Bild berichtet werden. Treffpunkt ist morgen um 16 Uhr im Pfarrhaus Steinhagen. Und es wartet noch eine Überraschung: „Wir wollen für alle Spender bulgarisch kochen. Wir haben einiges mitgebracht, zum Beispiel Schafskäse, Wurst, Wein und extra Quellwasser“, macht Ines Dobbe den Gästen schon mal den Mund wässrig.

Ines Sommer