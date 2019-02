Hohendorf

Zum neunten Mal jährt sich die erfolgreiche Reihe „Baltischer Winter“ in Stralsund, organisiert von der Brahmsgesellschaft Stralsund. Aus einer großen Bewerberzahl wurden 12 Meisterschüler aus Deutschland, Europa und Fernost ausgewählt, die in dem von Professor E. W. Krüger angebotenen Meisterkurs in dieser Woche Werke von Carl Stamitz, Franz Anton Hoffmeister, Johann Sebastian Bach, Paul Hindmith, William Walton, Bela Bartok, Johannes Brahms und Cesar Franck von Stamitz, Hoffmeister und Bach interpretieren. Der Meisterkurs findet am Theater Vorpommern statt (die OZ bereichtete). Das Besondere: Eines der drei Abschlusskonzerte ist am Sonntag, dem 10. Februar, um 19 Uhr im Schloss Hohendorf zu erleben.

„Es wird ein Konzert, bei dem die Viola sowohl mit Begleitung auf dem Flügel als auch solistisch zum Einsatz kommen. Welche Komponisten und Werke genau erklingen, bleibt stets eine Überraschung, denn erst während des Kurses werden Solisten und die von ihnen vorzutragenden Stücke individuell ausgewählt und das Programm für den jeweiligen Abend zusammengestellt“, so Franziska von Rhade, Marketing-Chefin im Schloss und ergänzt: „Professor Krüger moderiert unterhaltsam das Konzert, stellt alle Musiker vor und gibt interessante Informationen zu Stücken und Komponisten.“

Erich Wolfgang Krüger ist Preisträger vieler internationaler Wettbewerbe und spielte als Solobratscher in verschiedenen Orchestern, wie dem Rundfunkorchester Leipzig, dem MDR Rundfunkorchester und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. 1997 ist er als Professor für Viola an die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimer berufen worden.

„Wir sind sehr stolz, dass die Brahmsgesellschaft Stralsund eines ihrer drei Abschlusskonzerte dieses Meisterkurses im Schloss Hohendorf geben möchte“, sagt Dr. Manfred Kahl, Initiator des neuen Schloss Hohendorf, begeistert. „Gerne unterstützen wir diese herausragende Arbeit mit einem Stipendium für den Gewinner dieses Kurses“, ergänzte er stolz.

Und wie immer kann man mit der OSTSEE-ZEITUNG live dabei sein. Denn wir vergeben für das Konzert sechs Eintrittskarten. Fans müssen nur etwas Glück haben und am morgigen Freitag zwischen 13.30 und 13.40 Uhr unter der Telefonnummer 03831/206756 eine freie Leitung erwischen.

Ansonsten sind Tickets für 12,50 Euro erhältlich unter www.schloss-hohendorf.de, www.reservix.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen wie Stralsund Tourismus und beim Juwelier Stabenow.

Ines Sommer