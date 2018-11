Stralsund

Viel ist in diesen Tagen vom 9. November als einem die Jahre 1918, 1938 und 1989 sehr unterschiedlich prägenden „Schicksalstag“ deutscher Geschichte die Rede. Aber ob Ende des 1. Weltkrieges, faschistische Reichspogromnacht oder Mauerfall – dem öffentlichen Gedenken ist nicht weniger auch das einer oft genug künstlerisch gestalteten, individuelleren Bezugnahme angemessen.

Wie am Freitag in Stralsunds Klinikumskirche, in die anlässlich des 80. Jahrestages der „Reichspogromnacht“ zur deutschen Erstaufführung von „Lony´s Briefe“ des englischen Komponisten Ronald Corp geladen wurde. Eine sehr persönliche Veranstaltung, denn es ging um erst 2017 in London uraufgeführte Vertonungen von Briefen, die eine 1944 in Auschwitz ermordete deutsche jüdische Großmutter zwischen 1939 und 1944 unter anderem an ihren Enkel in London schrieb. Es sind im Wortsinne prosaische Texte, vornehmlich Alltagsberichte aus einem erstem Exil in Amsterdam, in denen politische und persönliche Verunsicherungen erst mehr erahnt als wirklich befürchtet werden. Und es sind sehnsuchtsvolle Empfindungen für den weit entfernten, nie gesehenen Enkel.

Corps Vertonung mit Mezzosopran, Streichquartett und Klavier verbleibt im nur wenig erweiterten tonalen Rahmen und akzentuiert, was nahe liegt, die sängerisch-deklamatorische Komponente: kaum sanglich, in sachlichem Erzählton, der nur an inhaltlich exponierten Stellen zur emphatischeren melodischen Phrase wird. Das Instrumentale fungiert als vor allem stimmungshafter Hintergrund, ähnlich sparsam ausgearbeitet und ebenfalls motivische Klangmodelle bevorzugend wie der Gesangspart. Will auch heißen, dass das Ganze auf einer nur relativ wenige Kontrastmöglichkeiten bietenden Grundlage beruht.

Im Einzelnen aber gibt es Differenzierungen, was allerdings ein 75minütiges und sehr aufmerksames Hineinhören in eine Musik voraussetzt, die intensivere Gefühlsentladungen meidet. Sonderlich anstrengend war das dennoch nicht, denn mit Christiane Oelze (Sopran), Jonathan Ware (Klavier) und dem noch das 2. Streichquartett von Philipp Glass beisteuernden Vogler-Qartett standen hervorragende Künstler zur Verfügung. Ihnen, dem anwesenden Komponisten und dem ebenfalls angereisten Enkel und Briefadressaten galt denn auch sehr herzlicher Beifall.

Ekkehard Ochs