Stralsund

Musik in der Kapelle St. Annen und Brigitten: Es ist der nunmehr 9. Jahrgang des Stralsunder „Baltischen Winters“, zu dem die Brahmsgesellschaft Stralsund als Veranstalter einlädt. Und dies getreu ihrem Satzungsziel, Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung mit geeigneten Maßnahmen zu fördern. Mit Konzerten vor allem, von denen sich zwei um den langjährigen Kern, den Viola-Meisterkurs von Professor Erich Wolfgang Krüger ( Weimar) samt jedes mal spannungsvoll erwartetem Abschlusskonzert gruppieren.

So passend wie verheißungsvoll schon der diesjährige „Einstieg“. Zu Gast: Violin-Professorin Christiane Hutcap von Rostocks Hochschule für Musik und Theater ( HMT) mit hoffnungsvoller Schülerschar. Das Ergebnis war der so voraussehbare wie erwünschte abwechslungsreiche Programm-Mix. Vor allem aber die Möglichkeit, sechs jungen Damen und einem (!) Herren auf unterschiedlichen Abschnitten ihres jeweiligen künstlerischen Weges zu begegnen und den individuellen Reifegrad hinsichtlich Spieltechniken, musikalischer Stilistik und Gestaltungsabsichten zu beobachten. Ganz abgesehen vom jeweiligen Ergebnis lohnt allein das den Besuch solcher Präsentationen. Umso mehr, wenn prägnante technische wie künstlerische Leistungen im Gedächtnis bleiben.

So bei der hochbegabten 13jährigen Uljana Katushonak mit – wir müssen hier pauschal bleiben – Vivaldi und Sarasate, brillante Technik aber in Verbindung mit bereits hochgradigem, ja fast professionellem Gestaltungsstandard dann bei der sehr überzeugenden Anne-Kristin Grimm (Schumann, Saint-Saëns) oder – natürlich mit individuell bedingten Unterschieden im Alter, in Spielweise und Werk-Auffassung - bei Nora Shekyan (Bagdasarian) und Yuya Fukushima (Brahms), Wenhui Dai (Beethoven), Susanna Morper (Prokofjew) und Marie Luise Voss ( Bruch). Dominant der Gesamteindruck, dass es Lehrerin wie Schülern um Musik als künstlerisch hochwertige Mitteilung ging – was denn auch im wieder vollen Saal genauso empfunden und lebhaft gefeiert wurde; die vielbeschäftigten Partner Alan Brown ( London, a. G.) und Christina Noe am Flügel ausdrücklich inbegriffen.

Ekkehard Ochs