Timmendorfer Strand/Stralsund

Das Finalturnier der Deutschen Beachvolleyballmeisterschaft wurde für Anne Krohn zur emotionalen Achterbahnfahrt. Nach dem ersten Spiel am Freitag noch zu Tode betrübt, wenige Stunden später, als der Einzug ins Viertelfinale feststand, schwebte die Spielerin der 1. VC Stralsund schon auf Wolke 7. Zu unwirklich fühlte sich der nicht für möglich gehaltene fünfte Platz mit Partnerin Anika Krebs (Hamburger SV) beim Bundesfinale am Timmendorfer Strand an. „Platz fünf ist völlig verrückt“, platzt es ungläubig aus Krohn heraus. Gestern und heute nahm sich die Stralsunderin extra frei, um die Eindrücke sacken zu lassen und verarbeiten zu können. „Das dauert, bis man realisiert hat, was man erreicht hat.“

Zur Galerie Anne Krohn und Anika Krebs werden überraschend Fünfte beim Finale der Deutschen Meisterschaft im Beachvolleyball in Timmendorf.

Was Krohn und Krebs erreicht haben, war Großes. Im vierten Versuch hat es die 34-Jährige mit ihrer zehn Jahre jüngeren Partnerin endlich ins Meisterschaftsfinale geschafft und sich dort gegen zum Teil international erfahrene Profispielerinnen bewehrt. Allerdings deutete der Start am Freitag nicht auf ein Erfolgsmärchen für die Stralsunderin hin. Gegen Melanie Gernert und Elena Kiesling verloren Krohn/Krebs deutlich mit 12:21 und 14:21. „Danach bin ich direkt abgehauen und habe geweint. Ich dachte: ’Du bist bei der Deutschen Meisterschaft und spielst total schlecht’. Ich hatte echt Köttel in der Hose“, verriet Krohn. Doch ihre Teampartnerin, die bereits zum dritten Mal in Timmendorf aufschlug und bei ihrer Premiere ebenfalls Nerven zeigte, fing den Final-Neuling auf. „Das ist, was uns ausmacht: Wir sind ein Team, gehen gemeinsam durch gute und schlechte Zeiten. Wir schaffen es, uns gegenseitig aufzufangen“, meint Krohn.

Mit neuem Selbstvertrauen schlug das eingespielte Duo das Rottenburger Team Lisa Arnholdt und Leonie Welsch 21:17 und 21:12. Damit war das Ticket für das Achtelfinale gebucht. Dort warteten die um zwei Positionen besser gesetzten Sabrina Karnbaum und Natascha Niemczyk (8). Krohn und Krebs spielten stark auf und schlugen die leicht favorisierten Gegnerinnen in 42 Minuten mit 2:0 (21:19, 21:17).

„Danach hatte ich 150 Whatsapp-Nachrichten und eine SMS auf meinem Handy“, berichtet Krohn von dem überwältigenden Support aus der Heimat.

Schon im Vorfeld haben die Stralsunder Wildcats ein Unterstützer-Foto mit Plakat auf Facebook und eine Videobotschaft aus der Umkleidekabine an die Finalistinnen übermittelt.

Am Sonnabend dann der Zusatz nach dem „dollen Erfolg“ Achtelfinale: Im Viertelfinale mussten sich Krohn und Krebs in einem Dreisatz-Krimi den späteren Vizemeisterinnen Kim Behrens und Sandra Ittlinger (OSC Baden-Württemberg) geschlagen geben (11:21, 21:18, 13:15). „Natürlich ist man traurig, im dritten Satz so knapp zu verlieren. Aber wenn man gegen Profis im Viertelfinale ausscheidet, kann man erhobenen Hauptes nach Hause fahren“, sagt Krohn stolz.

Für Krohn, die nun zu den Top 10 der deutschen Beachvolleyball-Frauenduos gehört, hätte das Finale nicht besser laufen können. „Das Wetter, die Stimmung mit über 6000 Fans war top. Wir haben im Hotel direkt am Strand übernachtet, konnten vom Balkon aus die Spiele auf dem Center Court verfolgen.“ Das vergangene Wochenende erklärte sie kurzerhand zum absoluten Highlight ihrer Strandkarriere.

Am Donnerstag geht es für Krohn aber wieder in die Halle. Die Wildcats-Spielerin steigt ins Mannschaftstraining des 1. VC Stralsund ein und wird auch am Wochenende beim Pokal in Neustrelitz wieder gefordert sein. „Jetzt geht es erstmal darum, wieder zu lernen, wie es sich mit Schuhen und Knieschützern spielt“, lacht Krohn.

Ob sie im kommenden Sommer wieder nach Timmendorf greift, konnte Krohn noch nicht beantworten. Zunächst muss die berufstätige Hobbyspielerin die frischen Emotionen vom vergangenen Finale verarbeiten.

