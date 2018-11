Niepars

Landkino boomt. Immer mehr Leute möchten die Filmvorführer des gleichnamigen Nieparser Vereins zu sich bestellen. Velgast meldete sich jetzt, auch das Stralsunder Hospiz hat Interesse – und noch sechs weitere Spielstätten könnten zu den bisherigen acht dazu kommen. Da muss man auch logistisch gut aufgestellt sein.

Damit das gelingt, gab es jetzt super Nachrichten: Nach sieben Monaten Wartezeit hatte der Verein jetzt endlich ein Fahrzeug, um die Abspieltechnik von A nach B zu transportieren. Bisher passierte das pro Spielstätte mit zwei bis drei Autos. Dank der europäischen Förderung Leader konnte nun ein großes und preiswertes Transportfahrzeug angeschafft werden. Vor ein paar Tagen konnten die Landkino-Macher endlich den Dacia Logan abholen.

„Das Auto ist sogar schon beklebt, jeder sieht also, wenn das Landkino anrollt“, freut sich Vereins-Vize Ines Meinke. Knapp 12 000 Euro hat das Fahrzeug gekostet. 3500 Euro musste der Verein selbst aufbringen, der große Rest wurde gefördert. „Wir sind froh, dass es jetzt noch geklappt hat, sonst wären die Fördermittel in Gefahr gewesen“, sagt Andrea Baranowski. Sie leitet den Landkino-Verein. Die große Auto-Einweihungsparty steigt dann im Dörphus in Langendorf Anfang 2019. „Letztes Jahr waren wir in Klausdorf, diesmal geht es nach Langendorf. Dort haben wir auch treue Fans, denn die Gemeinde ist sogar Mitglied in unserem Verein“, so die Vereins-Chefin.

Und wie finanziert der Verein den Eigenanteil? „Wir haben Spenden eingeworben, so haben uns unter anderem die Stralsunder Stadtwerke unterstützt“, so Andrea Baranowski und ergänzt: „Von den vier Euro Eintritt bei jedem Filmabend bezahlen wir die Kinderfilme, die ja kostenlos gezeigt werden.“ Ungefähr 90 Euro kostet ein Film aus dem Abspielring, in dem Landkino Mitglied ist. Allein 58 Euro sind an Gema-Gebühren fällig. Da bleibt nicht mehr viel übrig für den Verein, doch bezahlbar sollen die Kino-Abende auch bleiben.

Gute Filme in Klubkino-Atmosphäre, mit diesem Slogan war eine Handvoll Leute vor ein paar Jahren angetreten. „Dass unsere Idee so gut angenommen wird, hätten wir selbst nicht gedacht. Es kommen immer neue Anfragen. Das freut uns, aber da wir ehrenamtlich arbeiten, dürfen wir uns auch nicht verzetteln. Deshalb sind einige Termine schon ins nächste Jahr gelegt“, sagt Andrea Baranowski.

2015 stand der Wunsch, den Leuten auf dem platten Land das Kino-Erlebnis bis vor die Tür zu bringen. Angefangen hat alles mit geborgten Utensilien –von der Leinwand über den Beamer bis zum DVD-Player. Nach einem langen, steinigen Weg konnte 2017 endlich die eigene Technik eingeweiht werden. 14 000 Euro wurden investiert. Drei verschieden große Leinwände, Lautsprecher, Beamer und Laptop wurden dafür angeschafft. 10 500 Euro gab es aus dem Leader-Topf, und beim Eigenanteil unterstützten nicht nur Sponsoren, sondern es half auch die Gemeinde Niepars mit rund 1500 Euro.

Zwei besondere Projekte sollen übrigens 2019 unbedingt gelingen. „Alle sitzen in der Allee von Zansebuhr, und wir zeigen einen schönen Film. Das wär’s doch“, so Andrea Baranowski, mit Leib und Seele Zansebuhrerin. „Und wir wollen in Niepars zum Parkkino einladen.“ Mit den Spielorten, die noch hinzu kommen, dürfte das ein stolzes Arbeitsprogramm werden.

Eine Bitte um Unterstützung haben Andrea Baranowski und Ines Meinke noch. „Der Hospiz-Verein möchte uns gern holen. Aber wir wollen dort möglichst ohne Eintritt spielen, das sind wir den Menschen dort schuldig. Deshalb würden wir uns freuen, wenn andere Filmfans dafür spenden könnten.“

Ines Sommer