Stralsund

Eine Gartenlaube ist am Donnerstagnachmittag am Schwarzen Weg in Stralsund abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatte jemand in die Laube aufgebrochen und das Feuer gelegt. Die Berufsfeuerwehr Stralsund war im Einsatz und lösche die Flammen. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Feuer wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am späten Donnerstagabend zum Platz des Friedens gerufen. Dort brannten Teile von Sperrmüll sowie Restmüllbehälter. Die Schadenssumme beträgt etwa 1500 Euro.

Mögliche Zeugen, die zur Aufklärung der Brandstiftungen beitragen können, werden gebeten, sich telefonisch an die Stralsunder Polizei unter 03831/2 89 00 zu wenden. .

Jens-Peter Woldt