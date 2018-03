Freizeitsport. lauf ein. Start ist um 10 Uhr an der Beruflichen Schule in der Lilienthalstrasse in Knieper Nord, die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro für Erwachsene.

Maximal 45 Minuten kann sich jeder laufend oder walkend bewegen, eine Zeitnahme wird es nicht geben. Für Kinder ist eine kleine Runde im Angebot. Im Anschluss erhält jeder eine Teilnahme-Urkunde.

Diese Veranstaltung soll nicht nur zur gemeinsamen sportlichen Betätigung motivieren, sondern dient gleichzeitig einem guten Zweck, denn sämtliche Einnahmen werden in diesem Jahr dem Stralsunder Behindertenverband gespendet. Zahlreiche Sponsoren unterstützen uns wieder und haben Preise für die anschließende Tombola gespendet, von denen die wertvollsten Preise zugunsten unseres Spendenprojekts meistbietend versteigert werden. Auch der Erlös aus dem Kuchenverkauf fließt in die Spendensumme mit ein, also bitte etwas Kleingeld mitbringen.

Infos und Fotos der letzten Jahre unter: www.laufgruppe-stralsund.de

pv