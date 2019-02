Tribsees

Die Malwerkstatt in Tribsees erlebte im letzten Sommer eine tolle Premiere. Nachdem der Arbeitskreis Asyl der evangelischen Kirchengemeinde in Tribsees im Mai 2018 das Projekt ins Leben gerufen hatte, entwickelte es sich unter Leitung von Renate Rittmeier prächtig und wurde mit seiner handwerklich-künstlerischen Gestaltung zu einem beliebten Treffpunkt junger und etwas älterer Laienkünstler. Leider aber boten die nur über eine schmale zerbrechliche Holzstiege erreichbaren beiden winzigen unbeheizbaren Räume in dem engen uralten Haus in der Papenstraße nicht die besten Bedingungen. Deshalb musste die Malwerkstatt über den Winter pausieren (die OZ berichtete).

Doch jetzt die glückliche Wende. Der Arbeitskreis griff zu, als sich Anfang des Jahres die Möglichkeit geboten hatte, in den leerstehenden ehemaligen Schleckerladen, Karl-Marx-Straße 35, umzuziehen. Ein schöner großer beheizbarer Raum, durch eine Tür direkt von der Straße aus zu erreichen.

Dort konnte dann statt erst im April –wie ursprünglich mal geplant – bereits jetzt mit dem im Wintersemester vorgesehenen Mosaikkurs begonnen werden. Seitdem treffen sich dort jeden Freitag ab 15 Uhr Kinder und Jugendliche und ab 16 Uhr die Erwachsenen. Insgesamt sind es nun schon 25 Teilnehmer, die künstlerisch aktiv sind. Alle arbeiten zurzeit an kleinen, individuell gestalteten farbenfrohen Mosaikkunstwerken. Unter ihnen auch Abozar aus Afghanistan, der bei der OZ-Stippvisite gerade ein maritimes Bild mit Seepferdchen und Seesternen zusammenfügt.

Im vielseitigen Projektkalender der Kreativwerkstatt sind künftig auch Malen mit Eitempera, Herstellen von Keilrahmen, Staffeleien und Fliesen aus Ton sowie Häkeln, Nähen und Filzen zu finden. Wer Lust hat, mitzumachen, sollte einfach mal an einem Freitagnachmittag vorbeischauen.

Als Renate und Andreas Rittmeier im Mai 2018 erstmalig im alten Küsterhaus in der Papenstraße in Tribsees erwartungsvoll ihre Malwerkstatt öffneten, waren sie ein wenig skeptisch: Würde es überhaupt Interessenten für ihr Vorhaben geben? Aber die Zweifel waren schnell verflogen, denn schon bald bildete sich ein Stamm von 15 Teilnehmern, darunter zehn Kinder, die sich nun schon fast ein halbes Jahr lang jeden Freitag zu handwerklich-künstlerischen Tätigkeiten treffen.

Oft waren auch Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft dabei. Zum Abschluss des Sommersemesters zogen die kleinen und großen Hobbykünstler erstmals Bilanz und hatten zu einer kleinen Ausstellung eingeladen, die einen Einblick in ihre künstlerische Tätigkeit gab. Besonders stolz waren dabei die Kinder auf ihre Arbeitsergebnisse.

Renate Rittmeier ist gern kreativ, wie sie schon im ersten Gespräch gegenüber der OZ verriet. Deshalb malt sie nicht nur, sondern schneidert auch gern selbst oder widmet sich der Mosaikkunst. „Seit 2014 wohnen wir in Krakow und fühlen uns sehr wohl hier“, sagt die 57-Jährige. Ihr Mann Andreas ist Pädagoge und schrieb das Konzept für die Malwerkstatt. Denn das Projekt „Kunterbunte Malwerkstatt – Bilder und Begegnungsräume schaffen“ der evangelischen Kirchengemeinde Tribsees ist Teil des Bundesprogramms „Demokratie leben“ und wird daraus gefördert.

Übrigens bietet der Arbeitskreis Asyl in dem selben Raum seit gestern nun auch jeden Donnerstagnachmittag ab 17 Uhr mit dem Projekt Lesereisen, das es bereits in mehreren anderen Orten gibt, eine weitere interessante literarische Bildungsmöglichkeit an. Unter der Leitung von Gabriele Marg werden mit Lesungen, Diskussionen und Gedankenaustausch zum Inhalt und zu den Autoren interessante Bücher vorgestellt. Auch hierfür sind Interessenten herzlich willkommen.

Für die Kurse sind noch Anmeldungen möglich unter ☎ 038320/ 718866 oder unter Malwerkstatt. Tribsees@-online.de.

HARRY LEMBKE/INES SOMMER