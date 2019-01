Stralsund

Innerhalb weniger Stunden hat ein 45-jähriger Stralsunder am Sonnabend gleich zwei Verkehrsunfälle gebaut. Zunächst schrammte er gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes in der Sarnowstraße seitlich einen parkenden BMW und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Als Beamte des Polizeihauptrevieres Stralsund den Unfall aufnahmen, kam ihnen der Verdacht, dass der 45-Jährige Alkohol getrunken haben könnte – zu Recht. Ein Atemtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille.

Da ein Nachtrinken alkoholischer Getränke zwischen Unfallzeitpunkt und Eintreffen der Beamten am Unfallort nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde bei dem 45-Jährigen eine doppelte Blutprobenentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Darüber hinaus wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und die Führerscheinstelle verständigt. Daraufhin konnte er zunächst gehen.

Doch nur kurz darauf – gegen 20.30 Uhr – erhielten die Beamten des Polizeihauptrevieres Stralsund erneut einen Anruf, dass sich in der Sarnowstraße ein weiterer Verkehrsunfall zugetragen haben soll. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 45-Jährige zu seinem Auto zurückgekehrt war. Offenbar beim Versuch auszuparken, war er mit seinem Mercedes gegen einen hinter ihm wartenden BMW gestoßen und anschließend geflüchtet. Noch vor Eintreffen der Beamten kehrte der 45-Jährige jedoch zu Fuß zum Unfallort zurück. Es schlossen sich wiederum eine doppelte Blutprobenentnahme bei dem Stralsunder sowie die Sicherstellung seines Fahrzeugschlüssels an.

Durch den erneuten Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von weiteren 2500 Euro. Damit der 45-Jährige nicht erneut straffällig werden konnte, wurde er in Gewahrsam genommen und am Sonntagmorgen wieder auf freien Fuß gelassen. Der Stralsunder muss sich nun wegen des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt sowie der Verkehrsunfallflucht verantworten.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonnabend gegen 22.30 Uhr in der Lübecker Allee. Dabei stieß eine 30-Jährige mit ihrem Hyundai gegen einen parkenden Ford. Durch den Aufprall wurde der Ford gegen einen davor parkenden Skoda geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf etwa 5500 Euro geschätzt wurde. Sowohl der Hyundai der 30-Jährigen als auch der Ford waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Die 30-jährige Fahrerin wies bei der Überprüfung einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille auf. Daraufhin wurden ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und die Führerscheinstelle verständigt. Gegen die Frau wird jetzt ebenfalls wegen des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Thomas Pult