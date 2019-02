Stralsund

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung am 16. Dezember vergangenen Jahres in Stralsund sucht die Kriminalpolizei nach der daamaligen Ersthelferin und möglichen weiteren Zeugen, die bei der Aufklärung der Straftat mitwirken können.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es am frühen Morgen jenes Tages zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr in der Stralsunder Bleistraße zwischen einem Paar zu einer Auseinandersetzung. Diesen lautstarken Streit wollte ein couragierter Mann im Alter von 31 Jahren schlichten und der Dame zur Hilfe eilen, als er sich auf dem Weg zum Bahnhof befand.

Gerade als der 31-Jährige hinter der Frau und dem Mann stand, schlug der tatverdächtige Mann dem Geschädigten einen Gegenstand, vermutlich eine Flasche, ins Gesicht. Dabei erlitt der Geschädigte massive Verletzungen im Gesicht, die in der Folge zur stationären Aufnahme in einem Krankenhaus führten.

Scheinbar zunächst bewusstlos am Boden liegend, sprach den 31-Jährigen eine bislang unbekannte Frau und Helferin an, die sich zunächst um ihn kümmerte.

Die Personen, die zuvor gestritten hatten, waren inzwischen verschwunden. Sie konnten jedoch von dem Verletzten aber beschrieben werden: Der Mann ist demnach etwa 1,85 Meter groß und hat eine sportliche Figur. Er soll eine schwarze Winterjacke und eine graue Wollmütze getragen haben. Die Frau ist etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und hat langes blondes Haar.

Jens-Peter Woldt