Stralsund/Kramerhof

Ein Hubschrauber kreiste am Dienstagnachmittag über Stralsund. Die Polizei hatte in einer groß angelegten Aktion einen Mann aus Dresden gesucht.

Bereits seit dem 17. Februar gilt der 27-jährige Richard Kögler aus Sachsen als vermisst. Er war in einem Dresdner Klinikum in Behandlung und war dort seit den Mittagsstunden des vergangenen Sonntags nicht mehr gesehen worden, nachdem er von einem genehmigten Ausgang nicht zurückkehrte. Die Polizei in Dresden leitete umgehend Suchmaßnahmen ein. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Gesuchte im Bereich Stralsund/ Kramerhof aufhalten könnte.

Der junge Mann wird aufgrund einer psychischen Erkrankung behandelt und benötigt dringend medizinische Hilfe. Er wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,70 Meter groß und von hagerer Statur, hat lange dunkelbraune, krause Haare (als Rastalocken getragen), trägt einen dunklen Oberlippen- und Kinnbart, hat braune Augen und trägt vielleicht eine Brille, außerdem hat er eine auffallend leise Stimme. Er spricht Deutsch.

Neben den seit Montagabend laufenden Suchmaßnahmen durch Kräfte des Polizeihauptrevieres Stralsund sowie der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund wurden ebenso benachbarte Dienststellen sowie der Personennahverkehr über die Vermisstensuche verständigt. Bislang verlief die Suche nach Richard Kögler sowohl im Bereich Dresden als auch hier ohne Erfolg.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mann um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Richard Kögler gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, melde sich bitte unter der Telefonnummer 03831/2890-0 bei der Polizei in Stralsund oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Ines Sommer