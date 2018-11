Stralsund,

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag gegen 11.50 Uhr in der Alten Richtenberger Straße in Stralsund einer 68-jährigen Frau ihre Handtasche entrissen und sie dabei leicht verletzt. Die Frau war in Richtung Jaromarstraße unterwegs und kurz hinter der Bushaltestelle von hinten von dem Dieb angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Täter auf einem Fahrrad in Richtung Philipp-Julius-Weg. In der Handtasche waren mehrere hundert Euro und persönliche Sachen. Bei dem Versuch, dem Täter zu folgen, stürzte die Frau und verletzte sich, so dass eine Behandlung im Krankenhaus notwendig wurde. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein und kurze Haare haben. Er trug eine beige-braune Jacke und eine dunkle Trainingshose. Die Kriminalpolizei in Stralsund bittet um Zeugenhinweise an die Telefonnummer 03831 / 2890 0 oder jede Polizeidienststelle.

Thomas Pult