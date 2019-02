Stralsund

Dass die Endstation der Club-Tour des deutschen Pop-Stars Marc Forster ausgerechnet Stralsund war, hatte den Run auf die begehrten Tickets seines Konzertes am Freitagabend in der Alten Brauerei lange vorher anspringen lassen. Die letzte Möglichkeit also den einstigen Juror bei „ The Voice of Germany“ und Synchronsprecher in der Animationskomödie „Trolls“ auf dieser Tournee live zu erleben, sicherten sich die Forster-Fans bereits vor vielen Monaten.

Begeisterte Fans: Mika Vahl (11, links) und Max Berndt (10) Quelle: Christian Rödel

Der restlos ausverkaufte Gig des gebürtigen Rheinlandpfälzers, dessen chronisch gute Laune seine Jünger aus mehreren Generationen anfixt, war dem allumfassenden Thema „Liebe“, so auch der Titel seines aktuellen vierten Studio-Albums, gewidmet. Die Liebe der Mark-Forster-Fans war so groß, dass sie das Warten in der langen Schlange vor der Alten Brauerei ohne Murren in Kauf nahmen.

Der zehnjährige Max Berndt aus Greifswald ist extra mit seiner Mutter Denise angereist und zählte zu den knapp 1200 Konzertgästen, die sich im einstigen Kühlschiff-Saal des Backsteingebäudes dicht aneinander drängten. „Mir gefällt sein Song `Chöre` besonders gut und ich hoffe, dass er ihn heute auch auf der Bühne singt“, meinte der 11-jährige Stralsunder Mika Vahl, der sich mit seiner Mutter Kerstin zwei der begehrten Tickets lange im Vorfeld des Konzertes gesichert hatte.

Jubelschreie und Ohrwürmer

Kurz nach 20 Uhr stieg die Spannung im Saal, als plötzlich das große Licht ausging und nur ein Spot auf die Bühne gerichtet war, wo Mark Forster federnden Ganges unter Jubelschreien die Rampe betrat. Mit seinem aktuellem Ohrwurm „Genau wie Du“ legte der Mittdreißiger los, bevor er mit dem Publikum in den ersten Dialog trat. Nach seinen flapsigen Wortspielereien mit dem Namen des hanseatischen Auftrittsortes, den er in den phonetischen Gleichklang mit gesund brachte, waren das „fishing for compliments“ abgehakt. Es folgte ein kurzer Werbeblock für seine Arena-Tour, die in diesem Jahr ansteht. „ Helene Fischer kann einpacken“, witzelte Forster und trumpfte auf, dass bei dieser Open-Air-Tournee mehr Trucks für Technik am Start sind als bei Lady Gagas Auftritten. Wer Forsters Hang zur Ironie nicht kennen würde, hätte ihm wohl Großspurigkeit vorgeworfen.

Zur Galerie Pressefotografen waren beim Konzert von Mark Forster leider nicht erwünscht. Wir bedanken uns für die vielen Bilder, die uns Fans zugeschickt haben und zeigen hier eine Auswahl der schönsten.

Funkige Brauerei-Bläser

Ob die verbalen Seitenhiebe gegen seinen musikalischen Mitbewerber Max Giesinger auch ironisch gemeint waren, als er über diesen Kollegen meinte, dass er ihn hasse und dieser sein schlimmster Feind sei, blieb unklar. Im weiteren Verlauf des Konzertabends ließ Forster kaum einen seiner Erfolgshits vom aktuellem Album „Liebe“ aus. Doch auch etwas ältere Songs wie beispielsweise „Sowieso“ bekamen durch die zum Einsatz gebrachten Bläsersätze ein erfrischend funkig-souliges Soundgewand, was den angejahrten Songs sehr viel mehr Raffinnesse gibt. Forster-Songs sind sowohl kompositorisch als auch textlich beileibe keine fein geschliffenen Lied-Diamanten, aber sie vermitteln mit ihrer einfachen inneren Struktur ein positives Lebensgefühl, das ihn für seine große Anhängerschar zum sympathischen Kumpel von nebenan macht.

Der emotionale Höhepunkt des Konzertes war die Performance seines gefühligen Stückes „Natalie“, bei dem er sich auf eine Trittleiter mitten im Publikum begab und im frisch gewechselten schwarzen T-Shirt Lagerfeuer-Romantik versprühte. Ein Heer von Smartphone-Kameras war in diesen Momenten auf den Sänger gerichtet, der nur von einer akustischen Gitarre aus dem Background begleitet wurde.

Christian Rödel