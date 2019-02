Stralsund

Das dürfte einer der popmusikalischen Höhepunkte des Jahres werden. Der Auftritt des Sängers Mark Forster heute Abend in der Alten Brauerei ist bereits seit Wochen ausverkauft. Es ist der Abschluss einer gut zweiwöchigen Tour durch dreizehn Clubs in ganz Deutschland – vom Saarland bis nach Vorpommern. Klar, dass auch die OZ gerne über das Konzert, die Musik und die Fans berichtet hätte, doch Presse-Fotografen sind auf der Veranstaltung nicht zugelassen. Das teilte das Management des Sängers am Donnerstag mit. Schade.

Wer macht das schönste Fan-Foto?

Bleibt nur eines: Die Stralsunder Redaktion hofft jetzt auf die Fans des Sängers, die eine der begehrten Karten ergattert haben und ihren Abend mit dem Künstler sicher auch per Handy oder Kamera festhalten werden. Wir suchen die schönsten Fotos vom Konzert in der Alten Brauerei. Das Mitmachen ist ganz einfach: Die Fotos einfach per Mail bis Samstagnachmittag an stralsund@ostsee-zeitung.de schicken. Die besten Bilder veröffentlichen wir dann als Galerie auf unserer Webseite und natürlich auch in der Montagsausgabe. Vielleicht ja auch ein kleines Trostpflaster für alle, die keine Karte mehr bekommen haben.

Mark Forster seit seinem Debütalbum 2012 zu den erfolgreichsten deutschen Sängern. Mehr als eine Million verkaufter Alben wurden erfasst. Der 35-Jährige gewann unter anderem im vergangenen Jahr die ECHO-Auszeichnung als bester deutscher Pop-Interpret.

Carsten Schönebeck