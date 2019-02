Stralsund

Im Meeresmuseum gibt es Nachwuchs! Ein knuffiger Blaupunktrochen ist in der Nacht vom 22. auf den 23. Januar zur Welt gekommen. Lebendgebärend übrigens. Die Eltern sind Mama Charlotte und Papa Charlie. Das kleine Rochenmädchen war bei seiner Geburt 36 Zentimeter groß und wog 213 Gramm. Im Moment befindet sie sich noch in der Quarantäne, denn auch für die Mitarbeiter des Museums ist diese Geburt eine aufregende Sache, weil es der erste Blaupunktrochennachwuchs im Meeresmuseum ist. Wenn die Kleine weiter ordentlich futtert, darf sie bald in ein Schauaquarium zurück. Was jetzt noch fehlt? Ein Name! Da sind Sie gefragt, liebe Leser. Schicken Sie uns doch gern Ihre Namensvorschläge, am besten mit dem Anfangsbuchstaben „C“, für das Rochenmädchen. Über die eingegangenen Vorschläge wird dann zu einem späteren Zeitpunkt online abgestimmt. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und schicken Sie eine Mail an stralsund@ostsee-zeitung.de.

Miriam Weber