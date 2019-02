Stralsund

Die Zahl der Arbeitlosen sinkt, doch bestimmte Probleme bleiben. Besonders Jugendliche in der Region täten sich häufig schwer, mit dem Start ins Berufsleben, glaubt man beim Landkreis Vorpommern-Rügen und seiner Arbeitsagentur. Dagegen soll eine stärker Zusammenarbeit zwischen Behörden und verschiedenen Interessensverbänden helfen. Mit dem sogenannten „Arbeitsbündnis Jugend und Beruf“ wollen die Beteiligten ihre Aktivitäten für junge Menschen besser aufeinander abstimmen. Das betrifft etwa Berufs- und Sozialberatungen, das Zusammenbringen von Bewerbern und Unternehmen und auch der Umgang mit problematischen Fällen, etwa, wenn die Berufsschule geschwänzt wird.

Die Idee ist derweil nicht neu, denn ein ähnlicher Vertrag wurde bereits vor Jahren geschlossen. Beteilgt waren neben Kreis und Arbeitsagentur auch damals die Hochschule Stralsund, das Schulamt in Greifswald, die IHK und die Handwerkskammer. Mit dem neuen Vertragswerk gehe man nun aber einen Schritt weiter bei der Verzahnung, betonte Landrat Dr. Stefan Kerth ( SPD). Wenn ein Jugendlicher Probleme beim Wechsel von der Schule in die Arbeitswelt habe, seien oft mehrere Ansprechpartner zuständig, die wiederum ganz unterschiedliche Netzwerke und Möglichkeiten hätten, erläutert Dirk Hausweiler, der operative Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Stralsund. „Das kann dann in den einzelnen Fällen vom Kontakt zum Arbeitsgeber zur Schuld oder Drogenberatung reichen“, erläutert er. In dem neuen Kooperationsvertrag gehe es unter anderem auch darum, rechtliche Sicherheit beim Datenschutz zu schaffen, damit die Partner über konkrete Fälle miteinander beraten können. „Als Außenstehender kann man sich das manchmal schwer vorstellen, in welchem engen Korsett sich einzelne Behördenmitarbeiter bewegen. Die Vernetzung untereinander ist aber unheimlich wichtig, damit wir Warteschleifen verkürzen und kein Jugendlicher auf der Strecke bleibt“, so Landrat Kerth.

Carsten Schönebeck