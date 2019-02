Stralsund

Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen in Stralsund. Die Täter schlugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu. Wie die Polizei mitteilte, drangen sie in eine Bäckereifiliale im Heinrich-Heine-Ring, in ein Geschäftshaus am Jungfernstieg und in ein Reisebüro in der Mönchstraße ein.

Bei einer Physiotherapie in der Rudolf-Virchow-Straße blieb es beim Versuch. Offenbar hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen und durchwühlten unter anderem Schränke. In einem Fall wurde eine Geldkassette entwendet. Der gesamte Stehl- und Sachschaden wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/2 89 00 zu wenden.

Jens-Peter Woldt