Stralsund

Das ging schnell. Nicht einmal 30 Minuten hat die Geburt des kleinen Merlins gedauert, der Donnerstag um 4.22 Uhr im Helios Hanseklinikum das Licht der Welt erblickte. Er ist damit das 100. Kind, das in diesem Jahr im Hanseklinikum geboren wurde – pünktlich zum Valentinstag.

Und so verwundert es nicht, dass sein zweiter Vorname ein ganz Besonderer ist. Er heißt nämlich Merlin Valentino. Der Sohn von Franziska Beier wiegt 3445 Gramm und ist 52 Zentimeter groß. Für die 29-jährige Mutter aus Barth ist es das vierte Kind.

Ihr ganz persönlicher Valentinsschatz komplettiert die Familie und sorgt nun als zweiter Junge für Ausgeglichenheit unter den Geschwistern. Die Mutter ist schon wenige Stunden nach der Geburt wohlauf und kann das Krankenhaus verlassen. „Ich bin topfit und überglücklich“, sagte sie strahlend.

Franziska Beier hatte sich für die ambulante Wochenbettbetreuung im Kreißsaal entschieden. Dabei wird das Kind im Krankenhaus geboren und bereits vier Stunden später, nachdem die Kinderärzte die erste Vorsorgeuntersuchung U1 vorgenommen haben, können Mutter und Kind wieder nach Hause. Denn dort sei es eben doch am schönsten, sagt Franziska Beier.

In der Woche zuvor hatte es im Stralsunder Klinikum übrigens 19 Geburten gegeben. Vier Babys sollen an dieser Stelle namentlich genannt werde: Mara Kirstein aus Niepars wurde am 4. Februar geboren. Sie war 3430 Gramm schwer und 54 Zentimeter groß. Es folgten am 8. Ferbuar Minna Jürges aus Eixen (3265 Gramm, 49 Zentimeter) und Ylvi Petra aus Stralsund (3735 Gramm, 53 Zentimeter) sowie am 10. Februar Tilda Czepluch (3265 Gramm, 50 Zentimeter).

Jens-Peter Woldt