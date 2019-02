Japenzin

Die Erneuerung der SPD lebt auf einem Dorf in Vorpommern und ist 85 Jahre alt. „Das gefällt mir, schreiben Sie das so“, sagt Albrecht von Hagen und lacht kurz auf. Bei der Kommunalwahl im Mai will er ein Mandat für ein Kreistag gewinnen. Dass er für ein öffentliches Amt kandidiert, es ist das erste Mal in einem langen Leben.

1933 in Stettin geboren, war er noch ein Kind, als das geschah, was sein Leben bis heute prägt. Sein Vater gehörte zur Widerstandsgruppe, die das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 geplant hatte und wurde dafür zum Tode veruteilt, die Familie interniert, in Sippenhaft genommen. Dass Albrecht von Hagen im Ruhestand einen neuen Lebensmittelpunkt in Vorpommern wählte, sei eine Rückkehr zu den Wurzeln der Familie. Auch wenn deren einstiger Landsitz weiter östlich im heutigen Polen liegt. Er habe, sagt er, einen ausgeprägten Begriff von Heimat. „Ich glaube, dass ein erheblicher Teil der politischen Veränderungen in den vergangenen Jahren mit dem Heimatbegriff zu tun hat. Wir müssen uns fragen, wie wir in der Mitte der Gesellschaft damit umgehen und das nicht einfach der AfD überlassen“, sagt er.

Vom Stammwähler zum Überläufer

Jetzt also kandidiert er für die „Sozis“, wie er es nennt. „Ich habe mein Leben lang die Schwatten gewählt, ab und zu auch mal die FDP“, erzählt von Hagen. Dass er politisch die Seiten gewechselt hat, sei ein Ausdruck von Dankbarkeit. „Für die Personen, die hier geholfen haben, etwas zu bewegen.“ Und von Hagen hat viele Stellen, an denen er etwas bewegen will. Den Sportverein im Dorf, der Hilfe braucht; das Wahllokal in Japenzin, gegen dessen Streichung er mit Erfolg rebellierte, seine Ideen von der wirtschaftlichen Entwicklung im Hinterland. Es sind all die Dinge, die in so vielen ländlichen Gemeinden diskutiert werden.

Loch an Loch und hält doch. Die Kreisstraße 60 sorgt für Wut bei den Japenzinern. Quelle: Carsten Schönebeck

Zuallererst war da aber diese Straße, falls man das, was da nach Japenzin führt, so nennen will. Ein Teppich aus Schlaglöchern und Flicken. Seit Jahren fordert von Hagen eine Sanierung. Er hat Briefe geschrieben nach Anklam, Greifswald und Schwerin. Er hat Kostenvoranschläge eingeholt und Sponsoren gefunden, die sich beteiligt hätten, hat Demos organisiert. Manchmal hat er es auch mit Satire versucht. Damals zum Beispiel, als er offene Briefe an Deutschlands große Autokonzerne schrieb und die Kreisstraße 60 als Strecke für Materialtests anpries. Als die Landesregierung einen Vorpommern-Staatssekretär erfand und den SPD-Politiker Patrick Dahlemann dazu bestimmte, zitiert von Hagen in zu sich. „Der Patrick“, wie von Hagen ihn nennt, sei ja noch ein „junger Dackel. Und ich bin der alte Opa, der dem noch ein bisschen was erklären kann.“ Und so saß Dahlemann wie so viele Politiker an von Hagens Wohnzimmertisch. Umgeben von Aktenordnern, Notizzetteln, Zeitungsausrissen und Erinnerungsstücken an ein bewegtes Leben. Auf dem Tisch – das gehört zum Ritual – ein Porzellanteller mit Kuchen und Marmelade. „Wenn du lieferst, dann trete ich in die SPD ein“, das hat er dem Staatssekretär damals versprochen. Jetzt endlich steht die Sanierung auf dem Plan des Landkreises Vorpommern-Greifswald – für das Jahr 2020. Solange muss der Parteieintritt noch warten. Aber als Kandidat auf der SPD-Liste tritt er an.

Einfach nicht die Klappe halten

Am Mittwochabend sitzt Albrecht von Hagen im Japenziner Bürgerhaus zusammen mit Einwohnern und mehreren SPD-Funktionären aus der Region. Brüchige Tischkanten, abgetretenes Linoleum, am Leuchter über den Köpfen sind mehrere Glühbirnen durchgebrannt. „Ich bin nicht gekommen, um hier irgendwelche Versprechungen zu machen, aber für die Straße sieht es gut aus. Die Planung ist fertig, das Geld steht im Haushaltsplan“, sagt Kreistagsmitglied Dr. Günther Jikeli. Dann schaut er zu den Japenzinern am Ende der langen Tafel und deutet auf Albrecht von Hagen. „Das habt ihr ihm zu verdanken. Weil er einfach seine Klappe nicht hält“, sagt er und schmunzelt.

Termin im Japenziner Bürgerhaus. Albrecht von Hagen mit dem SPD-Ortsvorsitzenden des Amtsbereich Manfred Ott und dem Kreistagsmitglied Dr. Günther Jikely (v.l.n.r.). Quelle: Carsten Schönebeck

„Einen Polterkopf“, „eine Nervensäge“ nennen ihn selbst Leute die es gut mit von Hagen meinen und die es schätzen, dass er keine Ruhe gibt, wenn es um die Probleme der Region geht, wenn er von leitenden Beamten und Politikern fordert, Verantwortung auch für Missstände zu übernehmen. Einige von denen wiederum winken oder drehen gar ab, wenn sie ihn mal wieder auf einer Veranstaltung, eine Gremiensitzung, einer Demo oder in einer Bürgersprechstunde sehen. Mit dem alten Ford ist er kreuz und quer unterwegs in der Region. Am Fahrstil erkenne man, dass der mal Kampfpilot war, scherzt ein Bekannter. 15 Jahre war von Hagen bei der Bundeswehr, flog in der Zeit auch den berüchtigten StarFighter. Das Flugzeug galt als kaum beherrschbar, fast 300 Abstürze bei der Bundeswehr, mehr als 100 Piloten starben. Er überlebte und startete anschließend eine Karriere bei der Allianz-Gruppe. In einem Alter, in dem sich andere zur Ruhe setzen, bemühte er sich um den Wiederaufbau des großväterlichen Hauses in Hinterpommern und verhob sich mit einem Geschäftsmodell zum Anbau der Nutzpflanze Miscanthus. „Das scheiterte nach ersten Erfolgen und ich landete in einer nennenswerten Privatpleite, die erst seit drei Jahren voll erledigt werden konnte“, sagt er.

„Das Wahlprogramm habe ich zerrissen“

Aufgeben, das sei nun mal nicht sein Ding. Den Menschen in der Region will er Mut machen. Nein, mehr. „Ich will die in die Pflicht nehmen. Ich verstehe, dass sich viele abgehängt fühlen, die brauchen auch Solidarität. Aber dafür muss man auch selber aktiv werden“, sagt er. Und wenn es eben nur der Gang zur Wahlurne sei. Er macht keinen Hehl daraus, dass er für eine Wahlpflicht in Deutschland wäre. „Und wenn die nur hingehen, um meinen Namen durchzustreichen – oder den ganzen Wahlzettel. Aber das ist die minimale Verantwortung, die jeder in einer Demokratie übernehmen muss.“

Mehrfach organisierte von Hagen Protestfahrten aus Japenzin zu Kreistagssitzungen (hier in Pasewalk). Quelle: Petra Hase

Auch in der Partei rennt von Hagen gegen manch etablierte Mauer. „Ich hab das Programm zur Kommunalwahl gelesen. Dann habe ich es zerrissen“, sagt er, lacht und wechselt in einen ernsten Tonfall. „Die brauchen sich nicht wundern, wenn keiner sie versteht.“ Stimme und Körper straffen sich, als ob der Mann, der da am schweren Holztisch in seinem Wohnzimmer sitzt, nicht nur Wahlprogramme, sondern auch Telefonbücher zerreißen könnte.

Das Gespräch im Bürgerhaus am Mittwoch war eine Art Auftakt seines Wahlkampfs. Und der Abschluss eines langen Tages. Termin beim Landrat, Besprechungen, Interview, dann die Einwohnerversammlung. „Ich war ziemlich platt. Aber auch zufrieden. (…) Das Treffen am Abend war ganz schön lebhaft. Meine diebische Freude geht natürlich in Richtung 'mehr, mehr, mehr'; so wird die Mitte stärker, so werden Nichtwähler an die Urne kommen, so werden die tragenden Parteien munter.“, schreibt er am nächsten Tag per Mail. Und natürlich hat er schon die nächste Idee in peto: „Die Schwesig muss hierher kommen und mit den Leuten reden.“ Ist das nicht nur Symbolpolitik? Natürlich sei vieles, was jetzt in Japenzin geschieht symbolisch, sagt er. „Aber so ist Politik nun mal, man muss Zeichen setzen – gerade hier, am Ende der Welt.“

Carsten Schönebeck