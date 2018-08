Stralsund

Jan Winterstein sitzt dieser Tage in der Ossenreyerstraße und bringt als „King Lucky Mojo“ den Blues in die Hansestadt. Nachdem der 42-Jährige Straßenmusiker von seiner Freundin aus der gemeinsamen Berliner Wohnung geschmissen wurde, nahm er sich die wichtigsten Sachen und stieg auf sein Rad. „Bis nach Glowe auf Rügen hab ich es geschafft“, sagt der gelernte Maler.

Nach zwei Wochen Grübeln am Ostseestrand zog es ihn nach Stralsund. „Hier gibt es mehr Ohren für meine Musik.“ Er will erst wieder nach Berlin zurückkehren, wenn er in Stralsund ein neues Programm auf die Beine gestellt hat.

Moritz Naumann